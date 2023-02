Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e donne previste durante il mese di marzo su Canale 5? Le anticipazioni riguardanti le ultime registrazioni del talk show che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane in tv, rivelano che ci sarà spazio per le vicende del giovane Federico Nicotera, vicino ormai alla scelta finale in studio.

Spazio anche alle vicende di Riccardo Guarnieri: il cavaliere del trono over sarà protagonista di una sfilata che si preannuncia particolarmente scoppiettante.

Federico verso la scelta tra Carola e Alice: nuove anticipazioni Uomini e donne marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse durante il mese di marzo in tv, rivelano che per Federico si avvicinerà il momento della scelta finale.

Come svelato da Maria De Filippi, il tronista è ormai pronto per il fatidico e atteso momento dell'addio finale al programma.

Due le pretendenti che sono riuscite a conquistare il cuore del tronista e che, al rush finale, si giocheranno il "tutto per tutto".

Trattasi di Alice e Carola che, pur essendo molto differenti l'una dall'altra, sono riuscite a far breccia nel cuore del giovane tronista romano che sta appassionando il pubblico con le sue "tormentate" vicende sentimentali.

Lavinia fa i conti con il 'rifiuto' di Alessio Corvino: anticipazioni Uomini e donne marzo 2023

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne del mese di marzo rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Lavinia Mauro.

La tronista sarà protagonista di un'esterna decisamente movimentata con Alessio Corvino: tra i due si creerà un ottimo feeling e, ad un certo punto, Lavinia coglierà la palla al balzo per sedurre il corteggiatore.

Peccato, però, che Alessio non cadrà nella "trappola seduttiva" della tronista e durante la loro esterna si rifiuterà di concederle un nuovo bacio.

Un gesto inaspettato per Lavinia che, nel corso del dibattito in studio con Corvino, non nasconderà la sua amarezza e la delusione per il "rifiuto" da parte del corteggiatore.

Riccardo Guarnieri provoca e seduce: anticipazioni Uomini e donne marzo 2023

Occhi puntati anche su Riccardo Guarnieri: nel corso delle prossime puntate di marzo, il cavaliere si ritroverà al centro dell'attenzione per una sfilata che si preannuncia particolarmente scoppiettante.

Riccardo deciderà di sfilare mostrando il fisico scolpito e provando così a sedurre e provocare le varie dame del parterre over, le quali avranno poi il compito di stilare la classifica finale di questa settimana.

Insomma, l'ex fidanzato di Ida Platano non perderà occasione neppure questa volta di mettere in risalto il suo fisico scolpito e tale sfilata non passerà inosservata in studio.