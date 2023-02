Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda mercoledì 1 marzo alle ore 16:05 su Rai1, Maria sarà in difficoltà per le stoffe degli abiti ma potrà contare sull'aiuto di Francesco, che avrà un'idea brillante.

Intanto Vittorio confiderà ai suoi collaboratori di voler pubblicare l'articolo di Diletta D'ambrosio e la reazione di Matilde sarà inaspettata. Inoltre, la signora Frigerio prenderà una decisione sul suo coinvolgimento nel progetto di Tancredi.

Umberto, nel frattempo, inizierà a essere infastidito ed insofferente nel vedere le attenzioni reciproche tra Marcello e l'ex compagna Adelaide.

Infine, Gemma andrà in ospedale per sottoporsi a degli accertamenti e scoprirà di essere incinta.

Vittorio decide di pubblicare l'articolo di Diletta sul Paradiso Market

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso delle Signore, Vittorio comunicherà ai suoi soci la sua decisione per quanto riguarda l'articolo di Diletta D'Ambrosio: pubblicherà il delicato testo dell'educazione sessuale sul prossimo numero del Paradiso Market. Tuttavia Matilde non approverà la scelta: sarà immediata la sua reazione contraria che, però, non riuscirà a far fare un passo indietro a Conti, che rimarrà convinto della sua idea.

Successivamente, la signora Frigerio sembrerà essere sempre più coinvolta nel nuovo progetto lavorativo di suo marito e, dati i contrasti con il direttore del Paradiso, prenderà una decisione importante.

Gemma va in ospedale e scopre di essere in dolce attesa

Quando la signorina Puglisi si troverà in difficoltà con le stoffe dei suoi abiti, Francesco subito si prodigherà in soccorso della giovane stilista con un'idea brillante.

Nel contempo Gemma, dopo essere svenuta, desterà preoccupazioni in sua madre e a Ezio. Per questo motivo, la giovane si recherà in ospedale per sottoporsi ad alcuni accertamenti di routine e riceverà una diagnosi che potrebbe cambiarle per sempre la vita: è in dolce attesa.

Umberto è insofferente per la liaison tra Adelaide e Marcello

Nella parte finale della puntata, la liaison tra Marcello e Adelaide inizierà a infastidire alcune persone, tra cui Ludovica, che sembrerà essere gelosa del rapporto che la nobildonna di Sant'Erasmo sta costruendo con il suo ex fidanzato. Tuttavia, la signorina Brancia non sarà l'unica ex a provare dispiacere per questa frequentazione.

Infatti, anche il commendatore Guarnieri proverà insofferenza nel vedere la sua ex compagna insieme a un ragazzo più giovane.

All'oscuro di questi stati d'animo saranno Ferdinando Torrebruna e la stilista del Paradiso Flora Gentile, che potrebbero non prendere affatto bene il comportamento dei loro rispettivi fidanzati.