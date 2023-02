Biagio Di Maro rompe il silenzio dopo la sua uscita di scena dal cast di Uomini e donne. Nel corso delle ultime puntate del tal show pomeridiano di Canale 5, il cavaliere napoletano si è ritrovato per l'ennesima volta al centro delle discussione e queste volte è stata Maria De Filippi a prendere in mano le redini della situazione, decidendo di allontanarlo dalla trasmissione.

Biagio fuori dal cast di Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo incomprensioni sorte in studio con le sue dame, che si sentivano prese in giro da Biagio, ecco che c'è stato il colpo di scena del tutto inaspettato.

Maria ha velatamente chiesto a Biagio di continuare a cercare la donna della sua vita fuori dallo studio di Uomini e donne, invitandolo così ad abbandonare il cast del trono over.

Un'uscita di scena che è stata confermata nelle seguenti registrazioni del talk show, dato che Biagio non ha più messo piede in studio.

In queste ore, però, il cavaliere napoletano ha scelto di rompere il silenzio ed ha svelato come stanno le cose, partecipando ad una diretta Instagram con un fan.

La verità di Biagio dopo l'addio a Uomini e donne

Biagio ha risposto ad un po' di domande su Uomini e donne e, tra queste, vi era anche quella su Maria De Filippi.

Il cavaliere non si è tirato indietro ed ha svelato un po' come stanno le cose dopo che è stato invitato ad abbandonare la trasmissione e quindi il parterre del trono over.

"Voglio ringraziare tutti, negativi e positivi", ha esordito Biagio che ha voluto così ringraziare sia le persone che sono state al suo fianco in questa avventura, sia quelle che lo hanno duramente bacchettato per il suo modo di fare e comportarsi con le varie dame del trono over.

'Forse mi ha messo in castigo', Biagio rompe il silenzio su Maria De Filippi

"Deluso da Maria? No, le voglio bene, La apprezzo per la persona che è, al di là della conduttrice", ha precisato Biagio confermando così di non avere il "dente avvelenato" nei confronti della padrona di casa di Uomini e donne, nonostante l'abbia invitato a lasciare la trasmissione e quindi uscire di scena dal cast.

"Non c'ho nulla da dire su Maria, forse mi ha messo in castigo, diciamo così", ha proseguito ancora Biagio Di Maro.

Insomma, sembrerebbe di capire che nonostante la sua uscita di scena [VIDEO], Biagio sia rimasto in buoni rapporti con la redazione e con la padrona di casa: un ritorno potrebbe essere preso in considerazione? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni.