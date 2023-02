Cosa è successo nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne di sabato 11 febbraio 2023? Le anticipazioni sulle riprese di questa settimana arrivano dalla pagina social di Lorenzo Pugnaloni, il quale fa sapere che anche questa volta non c'è stata nessuna scelta finale.

Federico Nicotera e Lavinia Mauro non hanno ancora svelato il nome della persona con la quale intendono costruire un percorso fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

Federico va da Carola: anticipazioni Uomini e donne sulla registrazione dell' 11 febbraio

Nel dettaglio, anticipazioni della registrazione di Uomini e donne dell'11 febbraio 2023, rivelano che non ci sono state scelte definitive.

Sia Federico che Lavinia non si sono ancora congedati dalla trasmissione del pomeriggio di Canale 5: per il momento, infatti, non sarebbero ancora pronti per la fatidica e ormai sempre più attesa scelta finale.

Intanto, le anticipazioni di queste nuove riprese del talk show Mediaset rivelano che Federico ha deciso di non lasciarsi scappare Carola e di andare a riprenderla. Il tronista si è recato nell'albergo dove lei soggiorna durante le trasferte romane, ma la ragazza in un primo momento non ha risposto.

Dubbi su Carola e caos in studio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 11 febbraio

"Ma che vuoi?", è stata la reazione di Carola nel momento in cui ha scelto di ascoltare Federico e a quel punto la situazione tra i due è degenerata.

"Sai dove trovarmi", ha sbottato Federico verso Carola, come riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram.

Il colpo di scena, però, c'è stato nel momento in cui Carola è tornata in studio: le reazioni degli opinionisti e dei presenti in studio non è stata delle migliori.

Gianni critica Carola: anticipazioni U&D

In particolar modo, Gianni ha sentenziato dicendo di avere dei dubbi sul conto della pretendente, sostenendo che pare interessata solo ai social.

Carola, dopo le numerose critiche ricevute, ha sbottato dicendo di non voler più restare in studio e quindi di essere intenzionata a mollare la presa, perché sostiene che lui sia andato a riprenderla solo per "ripulirsi l'immagine" dopo tutto quello che le aveva detto.

Insomma, anche questa volta i colpi di scena non sono mancati nel corso delle nuove riprese del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, che verranno trasmesse su Canale 5 nel corso delle prossime settimane.