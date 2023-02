Cambio programmazione Mediaset per la giornata del 27 febbraio. La messa in onda di Uomini e donne risulta ancora sospesa per lutto.

La trasmissione dei sentimenti, che porta la firma di Maria De Filippi, non sarà in onda lunedì nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Una scelta dettata dal fatto che in casa Mediaset, dopo la morte di Maurizio Costanzo, hanno scelto di sospendere tutte le trasmissioni che prevedevano la presenza in video di Maria De Filippi.

Cambio programmazione Uomini e donne: il 27 febbraio ancora sospeso per lutto

L'appuntamento con Uomini e donne risulta sospeso dalla programmazione di Canale 5 di lunedì 27 febbraio.

Come è già successo venerdì scorso, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi non sarà trasmessa dopo il lutto che ha colpito la padrona di casa.

Mediaset ha deciso di stoppare la messa in onda delle varie trasmissioni legate alla conduttrice: sabato sera è saltata la puntata di C'è posta per te e domenica pomeriggio non sarà in onda l'appuntamento con il pomeridiano di Amici 22.

Al posto di Uomini e donne ci saranno i funerali di Maurizio Costanzo su Canale 5

La giornata di lunedì 27 febbraio sarà dedicata ampiamente al ricordo di Maurizio Costanzo: a partire dalle 14:15 è previsto uno speciale di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, dove verranno seguiti in diretta tv i funerali del giornalista e conduttore televisivo.

La cerimonia funebre è prevista a partire dalle 15 nella stessa fascia oraria che tradizionalmente viene occupata da Maria De Filippi con Uomini e donne.

Al momento, però, non si hanno ancora notizie certe sul ritorno in video della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Si avvicina la scelta di Federico e Lavinia: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Intanto sono già pronte un po' di puntate che andranno in onda appena riprenderà la regolare programmazione del talk show.

Le anticipazioni rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le nuove vicende del tronista Federico Nicotera, ormai sempre più vicino alla scelta finale tra Carola e Alice.

Stessa situazione anche per la tronista Lavinia Mauro che, a distanza di un po' di mesi dall'inizio del suo percorso in studio, si ritroverà a dover prendere in mano le redini del suo percorso con Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Per Gemma, invece, ci sarà spazio per un nuovo inizio: la dama sarà al centro dell'attenzione per la frequentazione con un cavaliere che riuscirà a colpirla, e a farle provare emozioni e sensazioni che non sentiva da tempo.