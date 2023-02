L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 nella settimana fino al 3 marzo 2023 prevede grandi colpi di scena. Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Gemma arriverà il momento di prendere in mano le redini della sua vita e dopo un malore improvviso si lascerà andare a una confessione che finirà per spiazzare tutti.

Occhi puntati anche su Matilde, che in questi nuovi episodi della soap opera si renderà conto di essere in crisi per via del rapporto speciale che vede coinvolti Vittorio e la giornalista Diletta.

Matilde va in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 marzo

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, della settimana fino al 3 marzo, rivelano che Matilde si renderà conto di essere in crisi.

Se da un lato la donna ha scelto di salvare il suo matrimonio con Tancredi, mettendo da parte il feeling speciale che stava nascendo con Vittorio, si renderà ben presto conto che il proprietario del grande magazzino non le è per niente indifferente.

Matilde scoprirà di essere gelosa del legame speciale che sta nascendo tra Conti e la giornalista Diletta.

Il rapporto tra i due si è fatto sempre più intenso e a quanto pare potrebbe andare al di là della sfera lavorativa.

Ludovica gelosa dell'ex Marcello: anticipazioni Il Paradiso al 3 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nel frattempo Vittorio e Diletta continueranno a collaborare fianco a fianco, e in questi nuovi episodi Conti deciderà di dedicare la copertina della rivista a un articolo della giornalista, dove si parla dell'educazione sessuale delle ragazze.

Non è finita qui, perché le anticipazioni della soap della settimana fino al 3 marzo 2023 rivelano che ci sarà anche un'altra donna che scoprirà di essere gelosa del suo ex.

Trattasi di Ludovica, la quale si renderà conto che tra Marcello e Adelaide c'è un feeling davvero speciale che potrebbe andare al di là della sfera lavorativa.

Del resto fino a questo momento la contessa e il giovane Barbieri hanno scelto di vivere in segreto la loro storia d'amore: nessuno è a conoscenza della loro tresca clandestina.

Gemma confessa di aspettare un figlio: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della settimana fino al 3 marzo 2023 rivelano che Gemma si ritroverà a fare i conti con un malore inaspettato.

A quel punto la ragazza deciderà di sottoporsi a dei controlli medici, così Gemma scoprirà di essere incinta del suo primo figlio.

Una notizia choc per la venere, che inizialmente deciderà di non dire a nessuno quello che ha scoperto. Alla fine, però, Gemma si lascerà andare e confesserà alla mamma di essere in dolce attesa, lasciando tutti senza parole.