Nella puntata di Uomini e donne andata in onda questo giovedì 9 febbraio, Maria De Filippi ha mandato via dal programma Biagio Di Maro, uno dei cavalieri del trovo over.

La conduttrice, stanca del fatto che il cavaliere continua a illudere le dame con cui esce, ha detto basta: 'È meglio che sta a casa'. Si conclude quindi l'esperienza del cavaliere campano nel programma di Maria De Filippi.

Biagio Di Maro cacciato da Uomini e donne

L'addio di Biagio Di Maro era nell'aria. Già nelle scorse puntate, Maria De Filippi aveva fatto chiaramente intendere di non apprezzare l'atteggiamento tenuto dal cavaliere con le dame.

In sostanza, lo aveva accusato di aver illuso le signore con cui è uscito. Una sorta di modus operandi quello adottato da Biagio e che va avanti da anni. Evidentemente ora la situazione era diventata insostenibile, vista la decisione di esortarlo a non partecipare più a Uomini e donne presa da Maria in persona.

La conduttrice pavese ha detto di essere concorde con Gianni quando ha detto che doveva starsene a casa, così Biagio é uscito dallo studio, ma poi vi ha fatto ritorno.

Maria a Biagio: 'Penso sia diventata una cosa insostenibile'

Come se nulla fosse, dopo aver passato un po' di tempo con Carla dietro le quinte, Biagio è tornato in studio e a sedersi al suo posto. Sembrava uno scherzo, visto che Maria poco prima, sembrava essere stata chiara.

Al che, la conduttrice, sino a quel momento apparsa abbastanza calma, si è spazientita dicendogli: "Non ho scritto in faccia scema", aggiungendo: "Penso sia diventata una cosa insostenibile”.

A questo punto Biagio Di Maro non ha potuto far altro che alzarsi e andarsene via: è parso pure infastidito durante l'uscita, mentre Carla non è riuscita a trattenere le lacrime.

U&D, De Filippi lapidaria su Biagio: 'È meglio che sta a casa'

Poi Maria De Filippi rivolgendosi a Carla ha cercato di rincuorarla, dicendole che lei non aveva nessuna colpa per quanto era appena accaduto in studio. Inoltre, la padrona di casa ha svelato che era arrivata una segnalazione su Biagio alla redazione di Uomini e donne, che avrebbe confermato quanto già si pensava sul suo conto.

"Approfitta di cuori solitari e depressi", ha detto la presentatrice, che poi ha proseguito dicendo: "È stata una scelta mia". Ha poi concluso il caso Biagio Di Maro con un lapidario: "Se venire qua peggiora Biagio, è meglio che sta a casa".