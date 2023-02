Arrivano dettagli su quello che è successo negli studi di U&D venerdì 3 febbraio. Il blogger Lorenzo Pugnaloni sta aggiornando i curiosi su Instagram, raccontando per filo e per segno le cose che sono accadute nel pomeriggio agli Elios. La notizia più inattesa è che Maria ha cacciato Biagio Di Maro dopo l'ennesimo comportamento scorretto: la conduttrice ha invitato il cavaliere a non riaccomodarsi nel parterre e a conoscere Carla fuori dal programma se è davvero interessato. Alla successiva registrazione di sabato 4 febbraio parteciperà anche Ida Platano.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

La registrazione di U&D del 3 febbraio è stata più breve del solito ma non per questo meno interessante. Le anticipazioni fanno sapere che uno storico membro del parterre maschile è stato mandato via.

Biagio ha iniziato le riprese proponendo a una dama di lasciare insieme il programma, ma poco dopo ha cercato di avvicinarsi ad una delle nuove corteggiatrici di Claudio.

Quando Tina e Gianni l'hanno attaccato mettendo in discussione il suo comportamento davanti alle telecamere, Di Maro si è rifugiato nel backstage dicendo di non poter accettare una critica del genere.

Carla è stata l'unica a difendere il cavaliere dagli attacchi, e ha continuato a farlo anche quando lui è rientrato in studio e sta per riaccomodarsi al suo solito posto.

La scelta della padrona di casa di U&D

"Perché ti stai risedendo?", ha chiesto De Filippi con un tono piuttosto indispettito.

Le anticipazioni che ha fornito Pugnaloni sulla registrazione odierna di U&D, poi, fanno sapere che Biagio ha cercato di giustificarsi dicendo di voler davvero trovare l'amore e di non aver mai preso in giro nessuna delle signore che ha frequentato.

Carla ha difeso Di Maro, definendolo una persona meravigliosa che però in studio non riesce a mostrarsi per quello che è veramente.

"Ma è meglio se va fuori, visto che fuori è una persona meravigliosa", ha quindi detto Maria.

Carla quindi non ha trattenuto le lacrime quando ha realizzato che non avrebbe più rivisto Biagio in quel contesto, ma non si esclude che la loro conoscenza possa continuare lontano dai riflettori.

Attesa per il ritorno di Ida a U&D

Un altro spoiler che è trapelato dalle riprese di U&D del 3 febbraio, è quello sulla fine del percorso di Gloria. La dama ha proposto a Riccardo di lasciare insieme il programma e conoscersi fuori, ma lui ha rifiutato.

Guarnieri non riesce a dimenticare le accuse che la romana gli ha fatto una settimana fa tirando in ballo una presunta chat con una 21enne e le frecciatine che continuerebbe a mandare a Ida.

Nonostante tutto, però, il pugliese ha cercato di trattenere Nicoletti in ogni modo, dicendole che voleva rimanesse nel cast per provare a risolvere i loro problemi. Gloria non ha accettato e ha abbandonato lo studio, confermando di nutrire un sentimento per Riccardo, un'emozione forte che a oggi lui non ricambia.

Nel corso della registrazione, inoltre, è stato anticipato che sabato 4 febbraio Ida Platano sarà in studio per il confronto che lei stessa ha chiesto di avere con l'ex fidanzato. Ancora non si sa se la parrucchiera si presenterà in puntata con Alessandro oppure da sola, questo dettaglio emergerà nella serata di domani.

Sul fronte giovani, Federico non ha ancora scelto e Carola ha deciso di auto eliminarsi visto che il tronista non l'ha portata in esterna ed è uscito solamente con Alice (alla quale ha fatto anche una romantica sorpresa).