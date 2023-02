Ida Platano e Alessandro Vicinanza pronti a convolare a nozze insieme dopo 'Uomini e donne'? È questa l'indiscrezione che, da un po' di giorni, circola sul web e sui social, complici anche dei post sospetti che la dama siciliana ha postato su Instagram.

A fare un po' di chiarezza, però, ci ha pensato la stessa Ida: in una nuova intervista al magazine della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, Ida ha messo un freno sul matrimonio e anche su un figlio con il suo nuovo compagno.

È vero amore tra Ida e Alessandro dopo 'Uomini e donne'

Nel dettaglio, Ida e Alessandro fanno coppia fissa da circa tre mesi: i due, lo scorso novembre, scelsero di abbandonare insieme la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, pronti a viversi insieme fuori dallo studio e lontani dai riflettori mediatici.

Una scelta che, in un primo momento, aveva fatto storcere il naso ai fan del talk show: sui social, infatti, in tanti credevano che questa storia d'amore non sarebbe durata a lungo e che, ben presto, la dama siciliana sarebbe rientrata in trasmissione.

Le cose, però, stanno andando diversamente e, ad oggi, Ida e Alessandro sono innamorati più che mai, pronti a viversi insieme questa favola d'amore.

'Gli invidiosi non mancano', la frecciatina di Ida e Alessandro

Intervistati dal magazine di 'Uomini e donne', la coppia ha confermato che tutto sta procedendo nel migliore dei modi, non risparmiando una frecciatina nei confronti dei detrattori che non credevano nel loro amore nato sotto i riflettori del talk show Mediaset.

"Gli invidiosi non mancano mai. Non rispondo a chi fa polemica contro di noi", ha dichiarato Alessandro Vicinanza che ha così voluto a mettere a tacere tutte le malelingue.

Intanto, però, sui social, si parla anche di possibile matrimonio e figlio per la neo coppia nata nel parterre del trono over. Ma qual è la verità dei fatti?

Anche su questi due argomenti, Ida e Alessandro hanno preferito chiarire e rompere il silenzio.

Ida Platano frena su nozze e figli con Alessandro dopo l'addio a 'Uomini e donne'

"Un figlio? Non ne abbiamo parlato ancora in modo dettagliato. Certo, ho sempre detto che mi piacerebbe un secondo figlio. Ma al momento è prematuro", ha dichiarato l'ex dama del trono over mettendo un freno sul possibile secondo bebè.

"Io continuo a volere dei figli, certo, però, in questo momento non ci stiamo provando", ha aggiunto ancora Alessandro Vicinanza.

"Fiori d'arancio? No, non ne abbiamo mai parlato", ha dichiarato ancora Ida parlando di un possibile matrimonio in arrivo con Alessandro Vicinanza, dopo l'uscita di scena da 'Uomini e donne'.

Versione dei fatti confermata anche da Alessandro, il quale ha ammesso che, per il momento, sia lui che la sua compagna, non stanno pensando al matrimonio.