Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda durante il mese di febbraio 2023 in televisione, rivelano che, per Federico, ci sarà un colpo di scena del tutto spiazzante legato alla sua pretendente Carola.

Occhi puntati anche su Biagio che, nel corso delle prossime puntate del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, si ritroverà ai ferri corti con la padrona di casa del talk show, al punto da essere mandato via dal parterre del trono over.

Carola abbandona la trasmissione in lacrime: anticipazioni U&D febbraio

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni su Uomini e donne, riportate sui social da Lorenzo Pugnaloni, raccontano che, per Federico, c'è stato il fatidico momento della resa dei conti finale in studio.

Il giovane tronista, ancora una volta, si è ritrovato diviso tra Alice e Carola, le due pretendenti che sono giunte al rush finale di questo percorso, ma questa volta si è reso protagonista di un gesto che ha scatenato il caos in studio.

Il tronista ha deciso di fare una sorpresa speciale per Alice, organizzandole un'esterna che non è passata inosservata in studio, un'esterna che ha fatto perdere le staffe e il controllo della situazione all'altra pretendente.

Federico lascia andare via Carola: anticipazioni U&D febbraio 2023

Carola non ha affatto gradito il modo di fare di Federico Nicotera: le anticipazioni di queste nuove puntate di 'Uomini e donne', che andranno in onda da febbraio in poi su Canale 5, rivelano che la ragazza è scoppiata in lacrime, annunciando di voler abbandonare la trasmissione e rinunciando, così, definitivamente alla scelta finale.

Il motivo? Carola ha ammesso di aver capito che non sarà lei la scelta: per questa ragione, Carola ha preferito uscire di scena, lasciando così il tronista "libero" di viversi la sua storia con l'altra corteggiatrice.

A stupire, però, è stata la reazione di Federico: il tronista non si è mosso dalla sua poltrona e non ha rincorso Carola per cercare di farla ragionare, lasciandola andare via definitivamente, ammettendo che, a questo punto del percorso, non sa se la cercherà fuori per un confronto.

Biagio cacciato via, Gloria se ne va: anticipazioni U&D febbraio 2023

Occhi puntati anche su Biagio Di Maro: le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di febbraio rivelano che il cavaliere si ritroverà messo sotto attacco e deciderà di abbandonare lo studio.

Rientrato in trasmissione, però, si ritroverà a fare i conti con la furia della conduttrice: Maria De Filippi deciderà di mandarlo via dal parterre degli over.

Spazio anche alle vicende di Riccardo e Gloria: quest'ultima avrebbe voluto lasciare la trasmissione assieme all'ex di Ida Platano, ma lui ha preferito di no.

Per tale motivo, quindi, nel corso delle prossime puntate del talk show, si assisterà all'addio finale di Gloria, la quale sceglierà di abbandonare la trasmissione definitivamente.