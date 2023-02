Momenti drammatici succederanno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara visibili nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera made in Turchia segnalano che Azize finirà in ospedale per un malore a causa delle tensioni sorte tra sua figlia Hunkar Yaman e il nipote Demir.

Terra amara, anticipazioni: Demir scopre che Hunkar ha una storia con Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv annunciano che ci saranno brutte notizie per Azize (Serpil Tamur)..

Tutto inizierà quando Sermin (Sibel Taşçıoğlu) fotograferà l'incontro clandestino tra Hunkar e Fekeli per poi spiattellarlo sui giornali dopo averla fatta finire in galera per la storia fedifraga con Hatip Tellidere.

Demir, a questo punto, si scaglierà contro sua madre dopo aver scoperto tale novità. I due litigheranno pesantemente dopo che la matrona fingerà di non provare sentimenti per l'uomo che tanti anni prima aveva ucciso Adnan senior. Proprio per questo Demir caccerà di casa sua madre invitandola a non farsi più vedere, almeno finché non avrà chiuso la relazione con Fekeli. Una situazione che provocherà un grosso dispiacere ad Azize.

Azize accusa un piccolo aneurisma

Nelle puntate turche di Terra amara in onda prossimamente in tv, Azize accuserà fin da subito la mancanza della figlia alla tenuta, tanto da aver paura di essere stata abbandonata. L'anziana donna dimostrerà di essere sempre più agitata e per questo finirà per avere una crisi nervosa.

Neanche a dirlo, Demir e sua moglie Zuleyha (Hilal Altınbilek) accompagneranno la dolce nonnina in ospedale dove Mujgan la sottoporrà alle cure del caso. Ed ecco che i medici confermeranno che Azize ha avuto un piccolo aneurisma, tanto da dover restare qualche giorno in ospedale. Tuttavia la dottoressa Hekimoglu apparirà abbastanza ottimista sulla prognosi di Azize.

Hunkar preoccupata per le sorti di sua madre nelle prossime puntate di Terra amara

Hunkar (Vahide Perçin) si precipiterà da sua madre in ospedale appena scoprirà che versa in condizioni serie dopo essere stata vittima di uno svenimento alla tenuta. A tal proposito, Fekeli correrà in aiuto della sua amata in ansia per le sorti di Azize non preoccupandosi degli avvertimenti di Demir.

Sarà in questo frangente che l'anziano imprenditore deciderà di prendere una decisione importante sul futuro della sua relazione con la signora Yaman, che desterà la furia sia di Yilmaz che di Demir. Cosa deciderà di fare Fekeli? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per scoprire cosa accadrà.