Dopo giorni di incertezze e rinvii, in queste ore è arrivata la conferma ufficiale: Uomini e donne non tornerà in onda prima dell'inizio della prossima settimana. I vertici Mediaset, nel rispetto del lutto che ha colpito Maria De Filippi, hanno deciso di sospendere tutte le sue trasmissioni: il dating-show, ad esempio, riprenderà lunedì 6 marzo dopo una decina di giorni di stop. Per quanto riguarda le registrazioni delle nuove puntate, invece, non sono ancora trapelate informazioni.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Risale allo scorso 24 febbraio la sospensione di tutti gli show condotti da Maria De Filippi: nel giorno in cui è venuto a mancare Maurizio Costanzo, Canale 5 si è fermata e ha lasciato spazio a Tg e programmi per celebrare il popolare giornalista.

Negli ultimi giorni, inoltre, Amici, C'è posta per te e Uomini e Donne sono stati sostituiti da soap opera o da fiction in prime time e nel pomeriggio: i vertici di rete hanno scelto di rispettare il dolore della conduttrice, mettendo in stand-by i tanti format di quali si occupa in questo periodo.

Le registrazioni di Uomini e Donne previste per il 27 e 28 febbraio, invece, sono state annullate lo scorso weekend e ancora non si conoscono le date in cui verranno recuperate: la scelta di Federico Nicotera, infatti, è slittata a quando la padrona di casa del dating-show se la sentirà di tornare al lavoro.

Incertezza sulle riprese di Uomini e Donne

Come confermano i siti d'informazione in queste ore, il daytime di Uomini e Donne non riprenderà prima della prossima settimana: anche se ci sono "in cantiere" alcune puntate già registrate (e che il pubblico di Canale 5 non ha ancora visto), il dating-show tornerà in onda lunedì 6 marzo a partire dalle ore 14:45.

Le riprese che erano previste per il 27 e 28 febbraio (annullate dopo la scomparsa del signor Costanzo), non sono ancora state riprogrammate: si vocifera che gli studi Elios potrebbero riaprire nel weekend tra il 5 e il 6 marzo, ma al momento si tratta di indiscrezioni non ufficiali.

Un discorso diverso, invece, va fatto per le altre due trasmissioni che Maria De Filippi sta conducendo in questo periodo.

C'è posta per te, infatti, sabato scorso ha lasciato il posto a uno speciale di Matrix dedicato al giornalista venuto a mancare 24 ore prima, ma rumor ancora non confermati sostengono che potrebbe tornare in onda il 5/03 con un episodio pre-registrato.

Riprende la 'staffetta' Amici-Uomini e Donne

Amici è stato l'unico programma di Maria ad andare in onda venerdì 24 febbraio: nel giorno in cui è scomparso Maurizio Costanzo, il daytime del talent-show ha fatto compagnia ai telespettatori come al solito.

Domenica scorsa, invece, il 22° speciale è stato sostituito da soap opera come Beautiful e Terra Amara nonostante fosse già registrato da qualche giorno.

Stando alle informazioni che sono trapelate in queste ore, la penultima puntata pomeridiana del format Mediaset dovrebbe essere trasmessa il 5 marzo a partire dalle ore 14: i daytime, invece, riprenderanno ufficialmente il lunedì successivo.

Dal 6 marzo, dunque, Uomini e Donne e Amici torneranno regolarmente nei palinsesti di Canale 5 e lo faranno con appuntamenti inediti.

Per quanto riguarda la registrazione dell'ultimo speciale prima dell'inizio del serale, al momento si sa solo che è stata annullata quella prevista per giovedì 1° marzo. I fan, dunque, sono in attesa di scoprire quando gli allievi ancora a rischio potranno cercare di conquistare la maglia oro e l'accesso alla prossima fase del programma, che debutterà sabato 18 marzo.