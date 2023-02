Come finisce Un altro domani, la soap opera spagnola che sta appassionando il pubblico di Canale 5? Le anticipazioni riguardanti le ultime puntate rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena, legati in primis alla protagonista Carmen.

La donna deciderà di attuare la sua vendetta e vorrà rendere giustizia alla memoria di sua mamma, al punto da non farsi scrupoli e andare avanti per la sua strada, costi quel che costi.

La vendetta spietata di Carmen contro Patricia: come finisce la soap Un altro domani

Le anticipazioni su come finisce Un altro domani rivelano che Carmen si mostrerà spietata e pronta a tutto pur di vendicare la morte di sua mamma Ines.

La donna non si farà problemi a portare avanti la sua indagine personale per cercare di scoprire cos'è accaduto e soprattutto chi ha tolto la vita alla sua amata madre.

Alla fine Carmen riuscirà ad arrivare al suo intento: scoprirà che è stata Patricia a mettere per sempre la parola fine alla vita di Ines.

Immediata la reazione di Carmen, che avrà un unico obiettivo: vendicarsi di Patricia e metterla con le spalle al muro.

Victor viene ucciso, Carmen fugge via: come finisce Un altro domani su Canale 5

Le anticipazioni sulle ultime puntate di Un altro domani rivelano che Carmen si recherà a casa della donna e con un'arma da fuoco sarà disposta a mettere la parola fine alla sua vita.

Il piano della donna non andrà nel verso sperato: durante lo scontro tra le due donne interverrà Victor, che cercherà in ogni modo di riportare la calma.

L'uomo si troverà a fare i conti con la furia vendicativa di Carmen: la donna aprirà il fuoco e invece di colpire Patricia, Carmen finirà per uccidere Victor.

Uno choc per Carmen, che si darà alla fuga e farà perdere le sue tracce, così da evitare di dover scontare la sua pena dietro le sbarre.

Riuscirà a evitare la condanna dopo aver tolto la vita a Victor?

Un finale decisamente scoppiettante quello di Un altro domani, la soap che in questi mesi di messa in onda ha appassionato una media di oltre 1,3 milioni di spettatori al giorno, conquistando uno share che oscilla tra il 13 e il 15%.

Buoni ascolti per Un altro domani, ma Beautiful e Terra Amara dominano la scena auditel

Numeri abbastanza positivi, anche se ben distanti da quelli registrati dalle altre due soap che affollano il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

Con Beautiful e Terra Amara la media ascolti della fascia pomeridiana di Canale 5 si aggira sulla soglia dei 2,8 milioni di spettatori al giorno, con punte che arrivano a superare anche i tre milioni e il 25% di share.

Nonostante gli ascolti sotto le aspettative, Mediaset non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di sospendere la messa in onda della soap opera spagnola.

La programmazione dovrebbe proseguire regolarmente fino al gran finale e durante il periodo estivo non si esclude che Un altro domani possa tornare alla vecchia programmazione in daytime, caratterizzata dalla messa in onda di episodi della durata complessiva di un'ora.