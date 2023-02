Nel corso della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 20 febbraio sono avvenuti diversi fatti, che verranno mostrati su Canale 5 nelle puntate delle prossime settimane.

Secondo le anticipazioni rilasciate dal blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la tronista Lavinia Mauro ha portato in esterna Alessio Corvino, al contrario della volta precedente, nella quale il prescelto era stato Campoli. Con il suo corteggiatore, Lavinia è stata decisamente passionale durante l'uscita, ma non ha ricevuto il riscontro sperato: Corvino, infatti, nonostante l'atteggiamento di Lavinia, è infatti rimasto molto freddo e non ha neanche provato a baciarla.

Uomini e Donne, anticipazioni: Alessio non bacia Lavinia

Dopo l'esterna con Alessio Corvino, Lavinia ha avuto nuovamente modo di lamentarsi, dicendo che il giovane ha usato la testa e non il cuore: Corvino, infatti, non ha ricambiato l'atteggiamento passionale della tronista e non ha provato nemmeno a baciarla. Questo comportamento ha portato Lavinia a pensare male, ma Alessio ha cercato subito di giustificarsi dicendo che secondo lui la tronista è stata influenzata troppo dall'esterno e pertanto non è lucida.

Alessio Campoli, invece, l'altro corteggiatore di Lavinia, è rimasto molto turbato dall'intera situazione e all'improvviso ha lasciato lo studio di Uomini e donne. Con grande sorpresa, Lavinia ha scelto di rimanere seduta e non ha raggiunto il suo corteggiatore, per delle spiegazioni.

U&D, riprese del 20 febbraio: Nicole porta in esterna Andrea

Sempre durante la registrazione di Uomini e Donne del 20 febbraio, è avvenuto un grosso colpo di scena. Nel parterre femminile over è ritornato un volto già noto ai fan del dating show: si tratta di Aurora Tropea.

Inoltre, nel corso della registrazione si è parlato del percorso della nuova tronista Nicole Santinelli.

La ventinovenne romana ha portato in esterna Andrea, con il quale ha parlato di Roberta. Secondo il corteggiatore, Nicole si farebbe condizionare troppo dal pubblico, ma il suo discorso è stato criticato dall'opinionista Gianni Sperti. Nicole, inoltre, ha avuto un secondo appuntamento con un altro dei suoi corteggiatori.

Luca Daffrè esce con la sua prima corteggiatrice

Luca Daffrè ha iniziato il suo percorso all'interno del dating show di Canale 5 e ha portato in esterna la sua prima corteggiatrice.

Per quanto riguarda Gemma, invece, ci sono stati grandi cambiamenti: la torinese Galgani, infatti, è uscita con un nuovo corteggiatore ed è sembrata molto felice della sua scelta, tanto che si è lasciata andare a un bacio molto passionale con l'uomo appena conosciuto.

Poco dopo c'è stato uno scontro tra Gianni, Paola, Gemma e il nuovo corteggiatore. Quest'ultimo è stato attaccato da Gianni Sperti, dopo aver detto di essere "il difensore delle donne" ma avendo poi insultato Paola.

Riccardo Guarnieri sfila a torso nudo

Durante la registrazione c'è stato tempo anche per una sfilata maschile e il primo a esibirsi è stato Riccardo Guarnieri. Nel dettaglio, il cavaliere pugliese si è mascherato da tigre e ha sfilato a torso nudo, attirando molto l'attenzione delle dame presenti.

Anche Armando ha voluto sfoggiare le sue doti, ma al contrario di Riccardo che ha provato a giocare la carta della sensualità, il cavaliere napoletano ha tentato di attirare l'attenzione delle dame in modo diverso, con un discorso in dialetto napoletano assai struggente e passionale. Con la sua presentazione, Armando ha raggiunto il suo obiettivo, molte dame infatti si sono emozionate. Dalle anticipazioni della nuova registrazione, dunque, sembrerebbe che la scelta di Federico Nicotera si avvicini sempre di più, dato che durante le riprese il tronista e le sue due corteggiatrici, Alice e Carola non erano presenti.