Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 22 febbraio ci attendono nuovi ed avvincenti colpi di scena in grado di lasciare tutti con il fiato sospeso.

In particolare, i riflettori sono posti su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Gloria ed Ezio. Tra i due, dopo diverso tempo, è scattato qualcosa di imprevedibile. Pertanto, la capocommessa è intenzionata a fare chiarezza all'interno del loro rapporto perché non vuole assolutamente creare un clima ostile all'interno della famiglia Colombo e Zanatta.

Tuttavia, dall'altro lato, il suo ex marito non è dello stesso avviso e sta temporeggiando perché non ha idea di come comportarsi. Non può, pertanto, scioglierle tutti i dubbi che l'attanagliano: ha bisogno di ponderare bene la situazione per tirare le somme di quella che è la sua vita sentimentale.

I tentativi di Alfredo

Durante il prossimo entusiasmante appuntamento con il Paradiso delle signore, non mancheranno momenti di forte tensione. In particolar modo, Gemma si sta rendendo conto che qualcosa non va nel suo rapporto con Carlos e confida tutti i suoi dubbi al suo fidato amico Roberto.

Nel frattempo, Alfredo sta continuando a cercare di fare breccia nel cuore di Irene, ma con scarsi risultati.

Tuttavia, la sua perseveranza e i suoi goffi tentativi provocano le reazioni di Armando. Questi, infatti, da un lato è colpito dalla grande determinazione del magazziniere. Dall'altro, però, è divertito.

Intanto, Maria sta completando gli ultimi dettagli dei suoi bozzetti. Ciononostante, non si sente ancora sicura del suo lavoro e preferisce non mostrarli ancora al Direttore del Paradiso.

Vuole perfezionarli ulteriormente.

Una giornalista al Paradiso delle Signore

Intanto, fa il suo ingresso nel Paradiso delle signore Diletta, una giornalista che insiste per intervistare Vittorio Conti. Nel frattempo, Adelaide nutre dei dubbi nei confronti dell'ex compagno di cella di Marcello, ossia il fioraio Mattia. Tuttavia, nonostante il suo passato turbolento, il giovane barista non può fare a meno di difenderlo perché ripone in lui grande fiducia.

Dall'altro lato, però, devono fare i conti con Umberto, il quale non aspetta altro che un passo falso da parte dell'ex detenuto. In questo modo, coglierebbe l'occasione per mettere fuori gioco Barbieri.

Infine, stanca di tutta questa situazione, Gloria decide di ottenere la chiarezza che merita andando a casa Colombo per parlare con Veronica. Non appena arriva, cambia idea e torna sui suoi passi.