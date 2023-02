Nella serata di martedì 21 febbraio va in onda su Rai 1 il sesto appuntamento stagionale della serie televisiva "Che Dio ci aiuti 7", che sarà come sempre suddiviso in due episodi, intitolati rispettivamente "La gara della vita" e "Il senso di ogni cosa".

La Serie TV con Francesca Chillemi andrà in onda anche giovedì 23 febbraio e in seguito proseguirà la propria programmazione nella prima serata di Rai 1 anche il 2, il 9 e il 16 marzo, giorno della puntata finale di questa stagione.

Che Dio ci aiuti, il primo episodio della sera del 21 febbraio: Suor Costanza alle prese con dei problemi di salute

Nel primo episodio della puntata di martedì 21 febbraio (ossia l'11° della stagione), intitolato "La gara della vita", sarà protagonista Suor Costanza (Valeria Fabrizi), la quale dovrà sottoporsi a un'operazione e farà i conti con le proprie paure e insicurezze, ma il sostegno di Azzurra (Francesca Chillemi) si mostrerà importante. La giovane Leonardi proverà a tirar su di morale Costanza, raccontandole la storia di Eva: una ragazza non vedente la quale non ha mai abbandonato la passione per l'atletica, inseguendo sempre i propri sogni. Dopo tutto questo la suora troverà la forza per riprendersi dal periodo di sconforto, comprendendo di non doversi arrendersi ai propri timori.

Intanto Azzurra è più determinata che mai a fare innamorare Sara ed Emiliano, ritenendo che i due possano essere dei genitori perfetti per il piccolo Elia. Le cose procedono a gonfie vele tra Ettore e Ludovica, tanto che il giovane le presenta i suoi genitori.

Spoiler secondo episodio del 21 febbraio: arriva in convento la famiglia di Emiliano

Il secondo episodio della puntata di martedì 21 febbraio (ossia il 12° stagionale) si intitola "Il senso di ogni cosa" e vedrà Azzurra continuare nell'intento di unire Sara ed Emiliano. Suor Teresa (Fiorenza Pieri) si dirà dello stesso parere, appoggiando l'idea della giovane Leonardi, ma deciderà di mettere alla prova Sara per capire se abbia i requisiti giusti per diventare la madre di Elia.

Ettore dal canto suo si allontanerà da Ludovica con una serie di scuse per non incontrare la ragazza. L'arrivo in convento della famiglia di Emiliano toglierà la serenità al giovane, che dovrà avere un confronto con il fratello e fare in modo di superare il peso delle aspettative dei suoi genitori. Intanto Caterina finge indifferenza nei confronti di Giuseppe.