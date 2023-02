Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate dal 13 al 17 febbraio rivelano che Viola commetterà un mezzo passo falso durante la sua deposizione al processo contro Valsano, che potrebbe avvantaggiare il criminale.

Silvia e Michele si riavvicineranno mentre Rossella inizierà a riflettere sulla sua relazione con Riccardo.

Micaela cercherà di far dimenticare Niko a Manuela, mentre Serena riceverà una sorpresa per San Valentino.

Un misterioso individuo entrerà nella vita di Clara, mettendo seriamente in allarme Alberto.

Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 febbraio: Viola teme di aver favorito Lello

Nelle prossime puntate di Upas verrà portato avanti il processo a carico di Lello Valsano (Gianluca Pugliese). Tra i vari testimoni convocati, ci saranno anche Viola (Ilenia Lazzarin) e Raffaele (Patrizio Rispo). Le anticipazioni rivelano però che qualcosa non andrà per il verso giusto, al momento delle loro dichiarazioni.

Purtroppo non viene chiarito cosa accadrà di preciso, ma Viola si convincerà del fatto di aver favorito Valsano, con le sue parole. Lecito pensare che l'avvocato del giovane boss tenderà qualche trappola a Viola, per favorire il suo assistito, anche se non c'è nessuna certezza sugli esiti di tale strategia.

Silvia e Michele si riavvicinano

Silvia (Luisa Amatucci) riceverà una terribile notizia e si troverà ad affrontare un periodo molto buio della sua vita. La donna potrà però contare sul supporto di Michele (Alberto Rossi). Questo momento delicato finirà infatti per far riavvicinare moltissimo la coppia tuttavia la donna, sentendosi in colpa con Giancarlo, preferirà mettere subito un freno a tutta la vicenda.

Nel frattempo Rossella (Giorgia Gianetiempo) avrà un'ulteriore conferma del carattere instabile di Riccardo Crovi (Mauri Racanati). Quest'ultimo però, pur di recuperare il suo rapporto con la ragazza, cercherà di appianare le sue divergenze con la dottoressa Bruni (Marina Giulia Cavalli).

Un posto al sole, trame 13-17 febbraio: arriva un nuovo personaggio maschile

Nonostante il parere contrario di Alberto (Maurizio Aiello), Clara (Imma Pirone) si recherà nuovamente nel suo vecchio quartiere. Qui la giovane donna si troverà, apparentemente, in pericolo a causa dell'incontro con Eduardo Sabbiese (Fiorenza Madonna). Palladini, non fidandosi di quest'ultimo, interverrà per proteggere la sua compagna ed inizierà ad indagare sul misterioso uomo.

Manuela (Gina Amarante) soffrirà molto per Niko (Luca Turco), ma Micaela elaborerà un piano per farle dimenticare il suo ex. Serena (Miriam Candurro) riceverà una sorpresa per San Valentino che la renderà molto felice.