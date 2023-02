Diverse novità arrivano dai nuovi episodi di Terra Amara che saranno trasmessi nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato rivelano che Yilmaz Akkaya deciderà di trasferirsi insieme alla moglie Mujgan Hekimoglu nella vecchia casa di Sermin Yaman dopo una pesante lite con Fekeli.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz decide di trasferirsi nella vecchia casa di Sermin

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i nuovi episodi in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Yilmaz e Mujgan prenderanno una decisione riguardo al loro futuro.

Tutto prenderà il via quando l'ex meccanico scoprirà che Fekeli ha rivenduto a Hunkar le proprietà terriere che gli aveva ceduto qualche giorno prima per mettere insieme i soldi per far uscire Demir di prigione. Yilmaz, a questo punto, si scaglierà come una furia contro l'anziano impresario quando capirà che quel denaro è stato utilizzato dalla matrona per far in modo che Sermin testimoniasse a favore di Demir, accusato della morte di Cengaver. Per questo motivo, Akkaya accuserà il padrino di aver aiutato nuovamente i nemici. Fekeli, infatti, non riuscirà a convincere il figlioccio della sua buonafede, tanto da farlo ulteriormente infuriare. Alla fine, Yilmaz deciderà di prendere dimora nella casa che un tempo era di Sermin.

Mujgan e Zuleyha diventano vicine di casa

Nelle nuove puntate di Terra amara, Mujgan si appresterà a fare le valige nonostante non sia convinta delle parole del marito. Difatti, la pediatra si comporterà come una vera padrona di casa portando un piatto appena cucinato da lei a Zuleyha, diventata la sua nuova vicina di casa. A tal proposito, Demir non apparirà per nulla contento della vicinanza con Yilmaz, sebbene cerchi di non cadere nelle provocazioni.

Una situazione però che rischierà di compromettersi nel giro di poco tempo.

Hunkar confessa a Demir che era innamorata di Fekeli

Il ricco imprenditore rimarrà senza parole quando scoprirà che sua madre ha riacquistato i terreni da Fekeli. Il giovane, a questo punto, inizierà a fare delle scomode domande a Hunkar. Alla fine, la matrona sarà costretta ad ammettere che lei e Fekeli avevano avuto una relazione in passato.

Una rivelazione che lascerà basito il marito di Zuleyha, il quale accuserà la matrona di nutrire ancora dei sentimenti per l'uomo che ha ucciso suo padre. Una novità che accenderà ancora di più l'ostilità che raggiungerà il culmine quando Yilmaz tenderà un agguato a Demir. L'ex meccanico venderà le quote della società acquistate da Cengaver a una società tedesca costringendolo Yaman a un investimento tre volte più oneroso di quello preventivato.