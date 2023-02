Le puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 13 al 17 febbraio, saranno incentrate sul matrimonio tra Roberto e Marina.

Per tutta la settimana verranno mostrati i preparativi delle nozze, inoltre verrà approfondito lo stato d'anima dell'imprenditrice Giordano. A quanto pare la donna, conscia del fallimento dei due matrimoni precedenti, si convincerà del fatto che qualcosa di orribile possa accadere anche stavolta e purtroppo pare proprio che la sua profezia, almeno in parte, si avvererà.

Quanto alle nozze va detto che non ci sarà nessun festeggiamento sontuoso.

Le prime immagini, trapelate in rete, confermano infatti che si tratterà di una cerimonia sobria e semplice, per pochi intimi.

Un posto al sole: gli invitati alle nozze

Rimarranno delusi gli spettatori che si aspettavano una cerimonia sontuosa e ricca di invitati. Gli ultimi fatti legati ad Alice fungeranno da espediente narrativo per giustificare una cerimonia con una scarsa presenza dei condomini di Palazzo Palladini.

Dalle prime immagini promozionali pubblicate da Nuovo Tv si possono vedere solo i parenti più stretti o, per essere più precisi, una cerchia ristretta di essi. Come preannunciato non ci sarà nemmeno Alice, mentre sarà presente Elena (Valentina Pace). In rappresentanza della famiglia di Marina ci sarà anche Raffaele (Patrizio Rispo), che avrà l'onore di accompagnare la donna all'altare.

Per quanto riguarda la famiglia di Ferri saranno invece presenti Filippo (Michelangelo Tommaso), Serena (Miriam Candurro) e la piccola Cristina (Camilla Cossu). Non è chiaro invece se ci saranno anche Irene e Ornella.

Nulla da fare invece per Sandro Ferri e Lorenzo Sabelli, ormai assenti da anni dalla soap.

Lara si intrufola al matrimonio

Venerdì 17 febbraio gli spettatori potranno assistere al matrimonio tra Roberto e Marina. La cerimonia risulterà molto sobria, per desiderio della stessa Giordano e avverrà con il rito civile.

Come preannunciato da Nina Soldano, la coppia riuscirà effettivamente a sposarsi solo che la loro unione non non nascerà sotto i migliori auspici.

Un attimo prima del fatidico sì, i due saranno infatti interrotti dall'arrivo improvviso di Lara Martinelli (Chiara Conti) che si presenterà nel bel mezzo della cerimonia, turbando gli animi di tutti i presenti. Lara giungerà con il piccolissimo Tommaso Ferri al seguito.

Una storia d'amore travagliata

Quello tra Marina e Roberto non è il primo matrimonio, i due si erano infatti già sposati nel 2004 e nel 2017. In entrambi i casi la loro unione non si è rivelata un successo e questo terzo tentativo non sembra promettere molto bene. L'arrivo di Lara infatti turberà molto la coppia e in particolar modo Marina, che non riesce ad accettare l'idea che la sua rivale abbia un figlio con suo marito.

In realtà, come solo gli spettatori sanno, Lara ha praticamente comprato un bambino e ha messo su una pantomima per tenere Ferri legato a sé. Tale segreto è destinato, molto probabilmente, a emergere prima o poi. Del resto Lara è stata attenta, ma ha indubbiamente lasciato alcune tracce del misfatto.