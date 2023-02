Hunkar (Vahide Perçin) e Demir Yaman (Murat Ünalmış), due personaggi della soap opera turca Terra Amara, nelle future puntate in programma su Canale 5, dovranno guardarsi le spalle da Haşmet Çolak (Altan Gördüm), il quale sarà pronto a vendicarsi con madre e figlio per dei conti in sospeso. Ad avere la peggio però sarà Saniye Taşkın (Selin Yeninci), che morirà per colpa del figlio del nuovo nemico dei suoi padroni.

Il capomastro Gaffur (Bülent Polat) quindi rimarrà vedovo, dopo aver precedentemente realizzato il suo di diventare padre, adottando la piccola Üzüm (Neva Pekuz).

Trame turche, Terra amara: Haşmet vuole farla pagare agli Yaman

Prossimamente ci sarà l’ingresso in scena di Haşmet Çolak, un ex abitante di Cukurova, che si rifarà vivo dopo essere stato per diverso tempo dietro le sbarre del carcere. L’uomo sarà deciso ad avere un confronto con Hunkar e Demir, dimostrando sin da subito di avere delle cattive intenzioni nei loro confronti.

Il nuovo arrivato commetterà diversi delitti, ma soprattutto ben presto sarà il responsabile della morte di Saniye.

In particolare quest’ultima e la cognata Gulten (Selin Genç) finiranno per litigare con Haşmet e i suoi uomini, quando cominceranno a lavorare in alcune proprietà appartenenti agli Yaman. La moglie di Gaffur avrà quindi intenzione di denunciare l'accaduto alle forze dell’ordine.

Gulten finisce in ospedale e Saniye muore in un incidente causato dal figlio di Çolak

A un certo punto, mentre il capomastro sarà convinto che la sua amata stia lavorando in cucina, lei salirà in macchina con la cognata per recarsi al comando di polizia: durante il tragitto le due donne saranno costrette a fermarsi a causa di una gomma forata.

Mentre Saniye e Gulten cercheranno di riparare il guasto, verranno colpite in pieno da una vettura ad altissima velocità guidata dal figlio di Çolak: gli spoiler raccontano che l’impatto sarà fatale. Haşmet, per non farlo finire in carcere con l’accusa di omicidio, lo convincerà ad allontanarsi dal luogo del delitto. Intanto Saniye morirà sul colpo, mentre la moglie di Çetin (Aras Şenol) verrà trasportata d’urgenza all’ospedale.

Poco dopo alla tenuta Yaman arriveranno le autorità per avvisare dell'incidente: Gaffur rimarrà sconvolto, sprofondando nella disperazione totale sia per la perdita della consorte che per il ricovero in gravissime condizioni della sorella.