Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso delle puntate in onda nella settimana che va dal 6 al 10 marzo saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Palazzo Palladini verrà sconvolto dalla morte di Teresa a causa di un infarto. Continueranno gli scontri tra Micaela e Speranza a causa di Samuel, conteso tra le due ragazze. Marina dovrà fare i conti con l'ingombrante presenza di Lara nella vita di suo marito. La piccola Irene manifesterà la volontà di conoscere il piccolo Tommaso.

Il malore di Teresa

Otello, dopo aver appreso del ricovero in ospedale della moglie, si precipiterà a Indica per starle accanto. La donna, colpita da un infarto, verserà in condizioni critiche, che faranno preoccupare tutti i suoi familiari. Anche Silvia e Michele si metteranno in viaggio per poter stare vicino a Teresa in un momento tanto delicato. Luca De Santis, in partenza da Napoli, chiederà a Giulia Poggi di incontrarsi da soli. Le condizioni di salute della mamma di Silvia peggioreranno ulteriormente, fino a portarla alla morte, una notizia che sconvolgerà gli animi di tutti gli abitanti di Palazzo Palladini. Otello, almeno inizialmente, resterà l'unico a rimanere all'oscuro su quanto accaduto alla moglie.

Franco, di ritorno dal viaggio in Nuova Zelanda, rientrato in terrazza troverà sua figlia profondamente turbata e addolorata per la morte di Teresa.

Micaela contro Speranza

A Palazzo Palladini avverrà un nuovo scontro tra Micaela e Speranza. Cirillo ricomincerà a perseguitare Samuel suscitando la gelosia e il fastidio di Speranza, che si arrabbierà parecchio.

Successivamente anche Otello verrà messo al corrente su quanto accaduto alla moglie e i suoi cari gli si stringeranno intorno per dargli un ultimo e affettuoso saluto. Speranza continuerà ad arrabbiarsi con il ragazzo a causa dell'intromissione di Micaela nella loro relazione, ma si arrabbierà ancora di più quando scoprirà che Samuel ha accettato di fare lo spogliarellista durante per la festa al Caffè Vulcano che verrà organizzata in occasione dell'8 marzo.

Marina continuerà a far fatica per accettare la presenza sempre più ingombrante di Lara nella vita del marito. Rossella, affranta per la scomparsa della nonna, cercherà conforto in Riccardo, che però sarà troppo distratto da altro per dare conforto alla sua fidanzata. Anche tra Silvia e Giancarlo le cose non andranno meglio, tra loro si farà sempre più grande la distanza. Michele, dopo un nuovo attacco al Vulcano, deciderà di intervenire personalmente per provare a rilanciare le sorti del locale. Per Otello arriverà il momento di prendere una difficile decisione.

Rosa, dopo aver perso il lavoro, chiederà aiuto a Viola per trovarne uno nuovo. Angela e Giulia si ritroveranno nuovamente in una situazione di pericolo, mentre Marina osserverà impotente le mosse di Lara la piccola Irene manifesterà il desiderio di conoscere il piccolo Ferri. Per Alberto un nuovo imprevisto ostacolerà il suo desiderio di espandere lo studio legale.