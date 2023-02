Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore, la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che tutti i giorni appassiona una media di oltre due milioni di spettatori.

Anche quest'anno, come è già accaduto con le precedenti stagioni, la soap opera non sarà in onda durante il periodo estivo e non ci sarà spazio neppure per le repliche.

I fan delle vicende che ruotano intorno ai protagonisti del grande magazzino possono stare tranquilli, perché ci sarà spazio per l'ottava stagione de Il Paradiso delle signore.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore: lo stop da maggio

Il cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore si verificherà a partire da maggio, quando giungerà al termine la settima stagione attualmente in onda su Rai 1.

Le ultime puntate di questa stagione saranno trasmesse nella settimana che va dal 1° al 5 maggio 2023: episodi che si preannunciano imperdibili per i fan, dato che poi calerà il sipario sulla soap opera per un bel po' di mesi.

Anche quest'anno la messa in onda de Il Paradiso verrà sospesa per diversi mesi dalla fascia del daytime pomeridiano di Rai 1.

Lo stop prenderà il via a partire da lunedì 8 maggio, quando in daytime ci sarà spazio per le nuove puntate di Sei Sorelle, la soap spagnola che riprenderà la sua regolare programmazione dopo lo stop dello scorso settembre.

Da maggio lo stop per Il Paradiso delle signore su Rai 1

Di conseguenza per i fan de Il Paradiso delle signore arriverà il momento di congedarsi per un po' di tempo dai loro beniamini, dato che per tutta l'estate non sono previste neppure le repliche (come accadeva fino a qualche stagione fa). La Rai, però, ha alcuna intenzione di rinunciare all'appuntamento canonico con la soap opera in daytime.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 sono già confermate nella fascia del primo pomeriggio della prossima stagione televisiva.

Confermato Il Paradiso 8 nella prossima stagione tv

La Rai continuerà a investire e credere su questo prodotto completamente prodotto in Italia, che ha registrato un sostanziale incremento del numero di spettatori nel corso di questi anni di messa in onda.

Partita da una media di appena 1,3 milioni di spettatori al giorno, la soap ha raggiunto ormai una media che arriva a toccare i due milioni di fedelissimi, con picchi che hanno toccato anche il 25%.

Insomma, un grande successo che proseguirà anche nel corso della stagione 2023/2024 della rete ammiraglia Rai.

La messa in onda dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 8 è prevista a partire da settembre nella fascia del pomeriggio e terrà compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione televisiva.