Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 6 al 10 marzo, confermano che gli spettatori assisteranno alla morte di Teresa. La donna perderà la vita in seguito a un infarto e tale notizia avrà un impatto devastante su più personaggi.

Come anticipato in questi giorni il dramma non si consumerà in una sola puntata, ma al tragico evento verrà dedicato un intero arco narrativo, in cui verrà mostrato come i personaggi elaboreranno tale lutto.

Un posto al sole: Teresa ha un infarto

Nell'episodio di Un posto al sole di venerdì 3 marzo, Otello (Lucio Allocca) e Teresa (Carmen Scivittaro) avranno una lite, a cui seguirà un malore alla donna.

Quest'ultima verrà portata d'urgenza in ospedale e poco dopo si precipiteranno a Indica anche Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi).

Non vengono svelati molti dettagli sull'evento, in particolare resta ancora da capire in che modo verrà messo in scena il dramma della morte di Teresa. Tutto potrebbe venire semplicemente raccontato oppure si potrebbe mostrare la sequenza senza mai inquadrare il volto della donna.

Un posto al sole, trame 6-10 marzo: il funerale di Teresa

Teresa morirà in seguito a un infarto e la notizia presto giungerà a Palazzo Palladini, sconvolgendo i condomini. Le anticipazioni rivelano che Otello non scoprirà subito l'accaduto, ma verrà informato solo in seguito.

In rete sono trapelate le prime immagini relative al funerale di Teresa che dovrebbe avvenire negli episodi tra l'8 e il 9 marzo. Nei due scatti si possono vedere Otello e Silvia straziati dal dolore, mentre sullo sfondo si intravedono i volti di Raffaele (Patrizio Rispo) e Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi).

In un'altra foto sono invece presenti Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Quest'ultimo era molto legato alla donna che ha prestato servizio come governante in casa sua per diversi anni.

La decisione di Otello

La notizia della morte di Teresa giungerà come un fulmine a ciel sereno e addolorerà diversi personaggi. Questa tragedia avrà un maggiore impatto sui familiari più stretti della donna, che si troveranno a dover fare i conti con questa nuova realtà.

Le anticipazioni confermano che la morte di Teresa finirà per aumentare la distanza tra Giancarlo e Silvia. Nel frattempo Michele, dinanzi all'ennesimo attacco al Vulcano, deciderà di intervenire in prima persona.

Problemi anche per Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo): mentre quest'ultima sarà devastata dalla morte della nonna, il suo compagno sembrerà empatizzare poco con lei a causa dei suoi impegni lavorativi.

Per finire c'è la questione Otello. Le anticipazioni parlano di una difficile decisione che dovrà prendere. Non vengono forniti molti dettagli, ma lecito pensare che Testa dovrà decidere se restare a Palazzo Palladini o tornare a Indica, ma al momento non ci sono indizi che permettano di capire quale sia il suo destino.