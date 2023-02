Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 16 febbraio si assisterà a importante novità. Viola deporrà al processo Valsano. Questo evento, tuttavia, desterà inquietudine nella giovane. Al contempo si avvicineranno le nozze fra Marina e Roberto. La donna, tuttavia, sarà coinvolta in un incidente che non sembra essere di ottimo presagio. Il passato di Clara, invece, potrebbe nascondere delle insidie pronte a mettere la giovane in serio pericolo.

Upas, puntata del 16 febbraio: la giovane Bruni depone contro il camorrista

Nel corso della puntata di Upas del 16 febbraio verrà dato spazio alle vicende che ruotano intorno al processo Valsano. La linea difensiva punta a ottenere l'infermità mentale dell'imputato. L'accusa, tuttavia, vorrebbe ottenere il massimo della pena. Ovviamente saranno chiamati a testimoniare, in quanto coinvolti in prima persona, anche Viola e Raffaele. La figlia di Ornella dichiarerà come sono andate le cose in quel terribile giorno. Tuttavia Viola crederà di aver aiutato Valsano con la sua deposizione. Non viene svelato per quale motivo Viola pensi di aver potuto agevolare Valsano, tuttavia viene detto che la ragazza soffrirà molto, sentendosi sopraffatta dagli eventi e inerme.

Upas, anticipazioni 16/2: Marina avrà un incidente

Passando a eventi più lieti, nel corso della puntata di Upas del 16 febbraio verrà dato spazio alle prossime nozze fra Marina e Roberto. Dopo innumerevoli litigi con conseguenti rotture, i due sembreranno essere pronti per unirsi in matrimonio. Andrà davvero tutto bene? Le anticipazioni dell'episodio del 16 febbraio preannunciano che la donna sarà coinvolta in un incidente piuttosto inquietante.

Spoiler criptici non svelano di cosa possa trattarsi nello specifico. Tuttavia non sembrerebbe essere niente di positivo, anzi potrebbe trattarsi di un cattivo presagio.

Un posto al sole, spoiler 16 febbraio: problemi per Clara

La puntata di Upas del 16 febbraio darà spazio anche al personaggio di Clara. Di recente è riemerso il passato della ragazza e questo dettaglio potrebbe metterla nei guai.

Clara sarà costretta a recarsi nel suo quartiere di origine. La donna verrà meno a un ordine impostale da Alberto, che per tutelarla le aveva detto di non mettere più piede per un po' nella sua zona di origine. Il fatto di saperla da sola nel quartiere metterà non poco in allarme Alberto. Cosa c'è dietro le preoccupazioni di Alberto?