Mancano poche ore al ritorno in tv di Amici di Maria De Filippi: dopo una settimana di stop, domenica 5 marzo andrà in onda infatti la 22esima puntata del talent-show (registrata a fine febbraio e in stand-by a causa dell'improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo). Nel pomeriggio, dunque, i telespettatori assisteranno alle eliminazioni di Paky e Mezkal, al "sì" dei professori a cinque allievi della classe, all'ospitata di Giorgia e all'annuncio di Maria che il prossimo speciale sarà l'ultimo prima dell'inizio della fase serale.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Oggi, domenica 5 marzo, sarà trasmesso su Canale 5 il 22° speciale di Amici: le registrazioni del talent-show sono terminate venerdì scorso (giorno in cui è stato completato il cast del serale), ma i telespettatori devono ancora assistere al penultimo appuntamento della fase pomeridiana.

Visto che una settimana fa il programma non è andato in onda nel rispetto del lutto che ha colpito Maria De Filippi, tra poche ore sarà proposta la puntata della quale si conoscono già tutte le anticipazioni da oltre 10 giorni.

A giudicare la gara di canto del giorno, dunque, sarà Giorgia (anche ospite musicale): l'artista, reduce dalla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, affiancherà la conduttrice e darà dei voti agli allievi ancora senza maglia oro.

Le scelte degli insegnanti di Amici

Al termine della gara di canto, Rudy Zerbi deciderà di eliminare Mezkal: conscio del talento del suo allievo e del poco tempo che ha avuto a disposizione per studiare nella scuola, il professore di Amici chiederà al ragazzo di ripresentarsi ai casting della prossima edizione per ripartire da zero e allo stesso livello degli altri.

Restando in tema canto, nel corso della 22esima puntata Arisa sceglierà di consegnare la maglia oro ad entrambi i componenti della sua squadra: Federica e Wax, dunque, parteciperanno al serale.

La maggior parte delle felpe dorate che sono state date durante il penultimo speciale, sono andate ai ballerini: Raimondo Todaro ha detto "sì" sia a Mattia che ad Alessio, Emanuel Lo ha promosso Samu dopo una serie di esibizioni.

Alla fine dell'appuntamento che sarà trasmesso in tv il 5 marzo, dunque, il cast del prime time vanterà 10 talenti, quasi equamente divisi tra cantanti e danzatori: i 7 titolari ancora in bilico scopriranno il loro destino nell'ultima puntata (registrata venerdì 3 e proposta ai telespettatori domenica 12/03).

Chi è stato bocciato ad Amici

Tra il 22° e il 23° speciale, dunque, i professori hanno dovuto prendere importanti decisioni: dopo aver seguito per mesi i ragazzi dei loro team, i sei insegnanti della scuola hanno scelto quali promuovere al serale e quali bocciare ad un passo dal sogno.

Domenica 5 marzo, ad esempio, il pubblico assisterà all'eliminazione di Paky per mano di Alessandra Celentano: la maestra manderà a casa il ballerino della sua squadra sostenendo di non ritenerlo all'altezza di Samu e Alessio nel genere hip-hop.

La prossima settimana, invece, a restare fuori dal cast saranno un cantante e una danzatrice. Le anticipazioni della registrazione di venerdì scorso, infatti, fanno sapere che le maglie oro a disposizione dei docenti erano al massimo 15: i 17 titolari hanno partecipato a quattro round e chi non otteneva la media dell'8 veniva escluso.

Niveo non ha convinto la commissione interna e ha dovuto lasciare il programma, Benedetta anche ma Maria De Filippi le ha chiesto di restare in casetta come professionista: la giovane accompagnerà Mattia Zenzola nei passi a due di latinoamericano che porterà in scena nelle puntate serali dal 18 marzo in poi.