Chi saranno i nuovi giudici del serale di Amici 2023 su Canale 5? Manca sempre meno al debutto della nuova edizione che andrà in onda nel sabato sera Mediaset a partire dal 18 marzo.

Un appuntamento che si preannuncia atteso dai fan, che non vedono l'ora di vedere all'opera i 15 concorrenti che sono stati ammessi allo show condotto da Maria De Filippi.

Tra le novità di quest'anno spicca il restyling della giuria, dove a quanto pare non ci sarà il ritorno di Stefano De Martino.

Maria De Filippi pronta per il ritorno di Amici 2023 nel prime time di Canale 5

Maria De Filippi si prepara a proseguire la sua corsa nel sabato sera di Canale 5 con la nuova edizione del serale di Amici 2023.

La prima puntata per quest'anno è fissata sabato 18 marzo: come è già successo nelle precedenti stagioni del talent show il programma non sarà in diretta, ma verrà registrato con qualche giorno d'anticipo rispetto alla messa in onda su Canale 5.

Intanto nel corso dell'ultima registrazione del pomeridiano (che sarà trasmessa domenica 12 marzo) sono stati scelti i 15 concorrenti ufficiali che accederanno allo show di prime time.

Fuori Stefano De Martino: retroscena nuovi giudici serale Amici 2023

Resta da scoprire, però, chi saranno i giudici di questa ventiduesima edizione. Al momento i retroscena sui giurati rivelano che sicuramente non tornerà Stefano De Martino.

Il sito diretto da Roberto D'Agostino ha fatto sapere che l'ex ballerino, ormai diventato uno dei conduttori di punta della tv di Stato, non sarà per il terzo anno consecutivo tra i giudici del talent show di Maria De Filippi.

Una notizia che in parte De Martino aveva già anticipato un po' di mesi fa quando in una intervista ha messo in dubbio il suo ritorno al serale di Amici 2023, rivelando che per la stagione primaverile avrebbe avuto un bel po' di impegni che avrebbero reso impossibile il suo ritorno nella giuria del talent show.

Anna Pettinelli in lizza per il ritorno al serale di Amici 2023

Smentito anche il retroscena legato a un possibile coinvolgimento di Emma Marrone nel cast di giudici del serale, così come non ci sarà Giorgia.

La cantante, che quest'anno è stata più volte ospite nel pomeridiano di Amici, ha ammesso di non sentirsi portata come giudice, pur rivelando che la proposta le è stata fatta più volte da Maria De Filippi.

Tra i nomi in lizza come giudici del serale di Amici 2023, inoltre, spicca quello di Anna Pettinelli, nota al pubblico del talent show.

Dopo l'uscita di scena dal cast, dove ha vestito i panni di insegnante per diverse stagioni, Anna Pettinelli potrebbe tornare, ma questa volta come giurata del talent show di Maria De Filippi.