Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, previste nella settimana 6-10 marzo in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alla gravidanza di Gemma, la quale continuerà a tenere banco all'interno di casa Colombo e desterà anche qualche sospetto.

Spazio anche alle vicende di Gloria, che nel corso dei prossimi appuntamenti si ritroverà a fare i conti con una amara delusione che la segnerà profondamente.

La gravidanza di Gemma al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 10 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della settimana fino al 10 marzo 2023 rivelano che la gravidanza di Gemma creerà un po' di caos in casa Colombo.

Ezio e Veronica si preoccuperanno per quello che la gente potrebbe pensare su Gemma, dato che la ragazza ha scoperto di essere in dolce attesa del suo primo figlio, pur non essendo sposata.

Come se non bastasse Ezio scoprirà che il padre di questo bambino, Carlos, non ha alcuna intenzione di prendersi le sue responsabilità, dato che è in procinto di sposare un'altra donna.

Roberto dubita su Gemma: anticipazioni Il Paradiso al 10 marzo

La situazione per Gemma non sarà delle migliori e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà spazio anche per qualche dubbio.

Roberto inizierà a dubitare di Gemma e ad avere dei sospetti in merito alla sua gravidanza: possibile che Gemma stia nascondendo qualcosa?

Occhi puntati anche su Gloria: dopo il riavvicinamento con Ezio e la notte di passione vissuta insieme, la donna sperava di poter riprendere in mano le redini del loro rapporto, ma non sarà così.

Gloria delusa da Ezio: anticipazioni Il Paradiso 6-10 marzo 2023

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore della settimana fino al 10 marzo rivelano che Ezio chiederà alla donna di aspettare: in questo momento non se la sente di lasciare Veronica e Gemma da sole, data la situazione difficile che stanno vivendo.

Un duro colpo per Gloria, la quale sarà delusa e vedrà allontanarsi sempre più quel sogno di poter rivivere la sua favola d'amore insieme al padre di Stefania.

Come se non bastasse, Gloria si ritroverà anche protagonista di un accesi scontro con Veronica. Quest'ultima non vorrà che Gloria si intrometta nelle sue vicende familiari e le chiederà di farsi gli affari suoi in merito alla gravidanza di Gemma.

Gloria e Veronica si scontrano: anticipazioni Il Paradiso fino al 10 marzo

Veronica non avrà intenzione di accettare consigli da Gloria su come gestire la situazione di sua figlia, e sarà molto diretta e tagliente nei confronti della capo commessa del negozio.

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Vittorio: il proprietario del grande magazzino dovrà affrontare le critiche al vetriolo delle clienti, deluse dall'articolo che è apparso sulla rivista del negozio.

Riuscirà Conti a evitare che questa situazione possa avere delle conseguenze negative sulle vendite del negozio? Al suo fianco, anche questa volta, ci sarà Matilde, che non risparmierà una dura critica nei confronti di Vittorio per la scelta che ha preso in assoluta autonomia, ma saprà trovargli una soluzione per uscire da questo impiccio.

Intanto crescerà sempre più il feeling tra Salvatore ed Elvira. Il barista sarà sempre più preso dalla Venere e questa situazione non passerà inosservata agli occhi delle amiche di Elvira. Tra i due sta nascendo del tenero? Del resto Elvira non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del giovane Amato e potrebbe finalmente coronare il suo sogno d'amore.