Cosa succederà alla prima puntata del serale di Amici 2023 in onda sabato 18 marzo su Canale 5? Le anticipazioni sul talent show rivelano che la gara entrerà subito nel vivo, dato che per i 15 concorrenti che sono stati ammessi, sarà il momento di dare il meglio di se stessi e impegnarsi al massimo per cercare di conquistare subito il gradimento della giuria.

Una prima puntata che non passerà inosservata tra i fan, dato che si procederà subito con una doppia eliminazione definitiva dal cast.

Si parte con doppia eliminazione: anticipazioni Amici 2023 del 18 marzo

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulla puntata di Amici 2023 di sabato 18 marzo, sono state svelate da Maria De Filippi nel corso del daytime in onda su Canale 5.

La conduttrice è intervenuta nella sala relax per raccontare agli allievi di questa edizione quello che sarebbe poi successo nel corso del primo appuntamento di questa stagione, in onda da questo sabato sera in prime time.

Ebbene, la conduttrice ha subito ammesso che ci saranno almeno due eliminazioni dalla prima puntata del serale: due allievi, quindi, dovranno rinunciare subito a questo sogno e si ritroveranno a dover dire addio alla finalissima di questa ventiduesima edizione del talent show.

Due allievi saranno subito eliminati dalla prima puntata di Amici 2023

La gara, quindi, entrerà subito nel vivo già nel corso della prima attesissima puntata di questa edizione: non saranno fatti "sconti" e si procederà con un doppio addio che sicuramente non passerà inosservato tra i fan.

Chi saranno i primi concorrenti ad avere la peggio quest'anno?

Tra i nomi particolarmente bistrattati e criticati dai prof stessi, spicca quello del ballerino Gianmarco, che proprio nel corso delle ultime puntate del daytime in onda su Canale 5, è stato duramente bacchettato dal prof Raimondo Todaro.

In attesa di scoprire quali saranno le scelte che verranno fatte dalla giuria in questa prima puntata dello show Mediaset, le anticipazioni sulla prima puntata del serale rivelano che ci sarà spazio anche per l'ingresso in scena di nuove squadre.

Maria De Filippi cambia le squadre del serale: anticipazioni Amici 2023 del 18 marzo

Quest'anno, infatti, Maria De Filippi e gli autori del talent show hanno scelto di rimescolare le squadre di professori, le quali risultano diverse rispetto a quelle dello scorso anno.

E così, Lorella Cuccarini non sarà più in coppia con Raimondo Todaro, dato che quest'anno gareggerà assieme ad Emanuel Lo.

Arisa, invece, dopo essere rientrata in scena nel cast del talent show Mediaset sarà in squadra assieme a Raimondo Todaro.

Terza squadra, invece, quella composta dalla coppia di veterani formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.