Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Maria Puglisi (Chiara Russo) sembrerà affezionarsi sempre più a Vito Lamantia (Elia Tedesco), nuovo contabile del grande magazzino meneghino che le fa la corte da mesi. Peccato che la giovane sarta sia completamente ignara che Vito sia lo sposo del matrimonio combinato dal signor Puglisi per lei e come se non bastasse il contabile mentirà alla compaesana inventandosi l'ennesima bugia, pur di non rivelarle che la sua azienda oltreoceano sta risentendo di alcune problematiche.

A rendere la posizione di Lamantia ancora più misteriosa e poco credibile ci sarà un incontro dialogato che lo stesso farà una ragazza sconosciuta, scambio di vedute che verrà osservato sia da Irene Cipriani (Francesca Del Fa) che da Francesco Rizzo (Christian Roberto). Quest'ultimo, malgrado non vi siano spoiler ufficiali in merito, potrebbe utilizzare questo dialogo tra Vito e una conosciuta per tentare di screditare il contabile agli occhi di Maria, allo scopo di spianarsi la strada per un corteggiamento verso la ragazzi di Partanna.

Notizie poco confortanti per Vito in merito alla sua azienda australiana

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7 anticipano che Vito verrà raggiunto da alcune notizie non troppo benevole che arrivano dall'altra parte del globo: apprenderà che ci sono delle grosse problematiche inerenti la sua azienda in Australia.

Lamantia non vorrà rivelare le sue beghe aziendali a Maria e preferirà mentirle piuttosto che dirle la verità.

Irene Francesco vedranno il contabile avere un dialogo con una ragazza misteriosa. Se da una parte l'ex capo commessa spingerà Alfredo Perico (Gabriele Anagni) a indagare in merito, dall'altra il giovane Rizzo non avrà parole al miele nei confronti di Vito.

Francesco potrebbe provare a screditare Vito agli occhi di Maria

Considerando che Francesco perderà la testa per Maria, complice anche il lavoro a stretto contatto con la collega, ciò potrebbe dare luogo a un triangolo amoroso che coinvolgerà anche Vito.

Se a ciò sommiamo che il feeling tra Lamantia e Puglisi è ben avviato già da diversi episodi, è possibile ipotizzare che Francesco cercherà di mettere i bastoni tra le ruote al rivale amoroso pur di recuperare terreno in vista di un corteggiamento verso Maria.

Per riuscire in tale intento, Rizzo junior potrebbe usare i misteriosi dialoghi tra Vito e la sconosciuta, magari provando a far credere a Maria che il contabile sta intrattenendo un flirt segreto con tale ragazza.