Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha svelato agli amici Andrea Maestrelli e Davide Donadei di avere una sorella di nome Maria Antonietta. In particolare le due sono sorelle da parte di madre, quindi hanno due padri e due cognomi diversi: Maria Antonietta non è quindi figlia di Stefano Fiordelisi. La concorrente non ha reso noto quale sia il cognome della sorella, limitandosi a dire che inizia per P.

Peraltro, sembra che della sorella, Fiordelisi ne avesse già parlato alcuni mesi fa, sempre all'interno della casa del reality di Mediaset.

Intanto, dal racconto di Antonella avvenuto nelle scorse ore, sembra che sua sorella non abbia preso affatto bene la decisione della madre di separarsi da suo padre e sarebbe andata in crisi, Secondo quanto raccontato dall'inquilina del GFVip ora la ragazza non vorrebbe più saperne di lei e le due non hanno più contatti da circa cinque anni.

Grande Fratello Vip 7: la sorella di Antonella è originaria della Puglia ma vive a Roma

La concorrente del GF Vip ha avuto modo di conoscere la sorella e di frequentarla sia durante l'infanzia che nell'adolescenza, col tempo tuttavia i rapporti tra loro sarebbero peggiorati: “Quando mia mamma ha deciso di separarsi dal suo papà lei è andata in crisi ed è voluta restare con lui, quindi mia madre l’ha accontentata.

Perché lei era piccola, piangeva e voleva restare con il padre”.

La sorella di Antonella, secondo quanto raccontato da lei al GF Vip 7, è originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma adesso vivrebbe a Roma dove fa l’ingegnere.

Sul raffreddamento dei rapporti fra loro, Antonella ha spiegato: “Credo che lei non abbia mai accettato del tutto il fatto che mia madre si sia rifatta una vita con mio padre e che dunque sia finita con il suo di papà”.

Non sono del tutto chiari i motivi della rottura fra le due sorelle, che non si vedono da cinque anni

Fiordelisi ha poi aggiunto sulla sorella: "Non vuole proprio vedermi, io ho provato a ricucire il rapporto. Purtroppo cinque anni fa è successa una cosa, ma lei proprio non vuole parlare”. In particolare la concorrente del reality ha raccontato che di essersi recata anche a Roma dalla sorella, la quale però non le avrebbe mai aperto la porta di casa sua.

Non è del tutto da escludersi che in una delle prossime puntate in diretta del Gande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini voglia decidere di affrontare questo argomento.