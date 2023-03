Gli spoiler sugli episodi della soap opera Il Paradiso delle Signore in onda il 13 e 14 marzo 2023 annunciano che al centro della scena ci sarà ancora l’inaspettata gravidanza di Gemma Zanatta (Gaia Bavaro). La fanciulla, dopo aver avuto tutto il tempo necessario per prendere una decisione, sarà pronta a occuparsi da sola del bambino che porta in grembo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 13/03: Don Saverio ha un sospetto su Clara

Nella 121esima puntata che verrà trasmessa su Rai 1 lunedì 13 marzo, Gemma non accetterà la proposta che Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo) le faranno sulla sua gravidanza: la fanciulla avrà in mente un’idea per sfuggire al suo destino.

Intanto il commentatore Umberto (Roberto Farnesi) parlerà con Matilde (Chiara Baschetti) dei piani con Tancredi (Flavio Parenti): al momento la donna non prenderà alcuna posizione.

Nel contempo Elvira (Clara Danese) sarà pronta ad affrontare le lezioni di guida. Don Saverio (Andrea Lolli) invece sospetterà che la nipote Clara (Elvira Camarrone) abbia ripreso ad allenarsi con la bicicletta.

Successivamente Gloria (Lara Komar), mentre continuerà a essere paziente con Ezio, penserà a un cambiamento radicale della sua esistenza.

Diletta (Barbara Venturato) si presenterà all’ufficio di Conti (Alessandro Tersigni) con un cestino da picnic e senza alcun preavviso.

Episodio del 14 marzo: Ferdinando vuole sposare Ludovica

Le anticipazioni del 122esimo episodio in programmazione martedì 14 marzo raccontano che Maria (Chiara Russo) e Vito (Elia Tedesco) sospetteranno che Irene (Francesca Del Fa) e Alfredo (Gabriele Anagni) stiano insieme.

Intanto Matilde vorrà esportare gli abiti nuziali all’estero, il tutto per salvare le finanze del lussuoso negozio milanese

Nel frattempo Don Saverio scoprirà che la nipote Clara è una giovane promessa del ciclismo e lo farà leggerà un trafiletto sulle pagine sportive.

Il sacerdote scatenerà la sua rabbia contro Armando (Pietro Genuardi) e sarà deciso a contattare al telefono il padre di Clara: se lo facesse la fanciulla rischierebbe di lasciare Milano per tornare al suo paese.

A catturare l’attenzione sarà anche Ferdinando (Fabio Fulco), che manifesterà l’intenzione di diventare il marito di Ludovica (Giulia Arena).

Quest’ultima si prenderà del tempo prima di rispondere alla proposta del fidanzato, in quanto sarà ancora scossa per aver appreso che la Contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e il suo ex Marcello (Pietro Masotti) stanno insieme.

Gemma sarà pronta a crescere il figlio che aspetta senza avere al suo fianco Carlos (Lorenzo Lancillotti): il piano della ragazza però verrà scoperto in fretta dalla madre Veronica.