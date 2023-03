Cresce l'attesa per la registrazione della seconda puntata del serale di Amici 2023, la cui messa in onda è prevista per sabato 25 marzo nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Le anticipazioni rivelano che, per i concorrenti protagonisti di questa ventiduesima edizione, ci sarà spazio per nuove sfide dirette che porteranno alla proclamazione degli allievi che, per volere della giuria, si ritroveranno al ballottaggio eliminatorio di questa settimana.

Seconda puntata serale Amici 2023: la registrazione prevista il 23 marzo

Nel dettaglio, l'appuntamento con la seconda registrazione del serale di Amici 2023 è prevista per questo giovedì 23 marzo ma, come da tradizione, la messa in onda su Canale 5 è prevista per sabato 25 marzo.

Al centro dell'attenzione ci saranno le sfide dirette tra cantanti e ballerini di questa ventiduesima edizione: al momento sono 13 i concorrenti che sono rimasti in gara, suddivisi tra i tre team capitanati da Todaro-Arisa, Cuccarini-Emanuel Lo e Celentano-Zerbi.

La scorsa settimana, ad avere la meglio in tutte e tre le manche che si sono svolte al serale è stato il team guidato dalla coppia Zerbi-Celentano, i quali sono riusciti ad imporsi sugli avversari.

Cosa succederà questa settimana? Chi saranno "vincitori e vinti" di questa seconda registrazione del serale di Amici 22?

Mattia finisce al ballottaggio alla seconda puntata di Amici 2023?

Non si esclude che, al termine della serata, possano essere sempre due gli allievi a dover abbandonare il cast del talent show e quindi a dover fare le valigie rinunciando per sempre alla possibilità di riuscire a conquistare l'accesso alla finalissima di quest'anno.

Tra i concorrenti in bilico figura anche il nome di Mattia Zenzola che, contrariamente ad ogni aspettativa, la scorsa settimana è già finito al ballottaggio eliminatorio.

Il ballerino guidato dal prof Raimondo Todaro non ha convinto fino in fondo la giuria dello show e non si esclude che anche questa settimana possa ritrovarsi a rischio.

Gianmarco in lizza per l'eliminazione dalla seconda registrazione di Amici 2023

E poi ancora, tra i concorrenti a rischio in questa registrazione della seconda puntata del serale, figura anche il nome del ballerino Gianmarco, componente della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

I due prof, trionfatori della passata puntata, questa volta potrebbero ritrovarsi in bilico e non si esclude che per equilibrare un po' la gara, la giuria possa far fuori proprio uno dei loro allievi.

In tal caso, Gianmarco risulterebbe essere quello maggiormente propenso ad una eliminazione diretta dal cast del talent show di Maria De Filippi, complici anche le critiche ricevute nel corso di queste settimane, ad un passo dall'accesso al serale.