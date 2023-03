In Terra Amara, il piano di fuga di Zuleyha e Yilmaz non andrà a buon fine. Le anticipazioni su ciò che andrà in onda venerdì 24 marzo 2023, rivelano che Altun capirà che il suo ex fidanzato ha rinunciato alla fuga per restare con Mujgan. Zuleyha sarà ancora all'oscuro che il vero motivo di questa scelta è la gravidanza della dottoressa.

Yilmaz corre da Zuleyha ma lei se ne è andata: anticipazioni Terra amara

Continua il successo di Terra amara, la, soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70. Un successo dovuto anche alle trame sempre avvincenti e ricche di colpi di scena.

Anche l'episodio in onda nel pomeriggio del 24 marzo non deluderà le aspettative del pubblico. La trama riprenderà dal momento in cui Zuleyha ha aspettato invano l'arrivo di Yilmaz nel luogo concordato per la fuga. La donna non sa ancora che il suo ex, non si è presentato perché ha ricevuto una notizia del tutto inaspettata. Si tratta della gravidanza di Mujgan. Nel corso di questa nuova puntata, Yilmaz si ritroverà più che mai combattuto. L'arrivo di un bambino cambierà tutti i suoi progetti. Non se la sentirà di fuggire con Altun, lasciando la moglie e il figlio in arrivo. Correrà dunque sul luogo dell'appuntamento con Zuleyha, ma lei se ne sarà già andata. Troverà però un ciondolo che lei ha lasciato per fargli sapere che lo ha aspettato.

Yilmaz resta con Mujgan, Zuleyha affranta: trama del 24 marzo

Nel corso di questo nuovo appuntamento di Terra amara, Zuleyha farà ritorno mestamente alla Villa. La cena organizzata da Demir sarà ormai conclusa e non sarà sfuggita all'uomo l'assenza della moglie. Fortunatamente, Yaman non sospetterà che Zuleyha voleva fuggire con l'ex meccanico.

La donna riuscirà a convincere il marito di essersi assentata solo perché si stava annoiando. Una volta a casa, Zuleyha telefonerà a Yilmaz, nella convinzione che non si sia presentato per un motivo molto grave. Al telefono, sentirà che l'ex sta cenando in allegria con la famiglia e quindi Altun si convincerà che Yilmaz abbia scelto di restare con Mujgan.

Una notizia che getterà ancor di più nello sconforto l'ex sarta.

Terra amara, trame successive: Yilmaz rivela all'ex che Mujgan è incinta

Sempre nel corso della puntata che verrà trasmessa venerdì 24 marzo, sarà Gulten ad offrirsi volontaria per cercare di capire i motivi che hanno fatto cambiare idea a Yilmaz. La domestica quindi, cercherà qualche informazione da Cetin, ma il tuttofare di Fekeli non si lascerà sfuggire nulla. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, si viene a sapere che Yilmaz cercherà di parlare con Zuleyha, per spiegarle tutto, ma lei non vorrà vederlo. Solo in seguito, Akkaya riuscirà finalmente a parlarle rivelandole che Mujgan è incinta. Una notizia che sconvolgerà la moglie di Demir, la quale si renderà conto che non potrà mai esserci futuro per lei e Yilmaz. Per altri dettagli, non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Terra amara.