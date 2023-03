Cresce l'attesa per la prima puntata del serale di Amici 2023, in onda sabato 18 marzo in prime time su Canale 5 a partire dalle 21:30.

La registrazione di questa puntata d'esordio è in programma oggi giovedì 16 marzo. I 15 allievi che sono stati scelti dai professori si ritroveranno in studio per le prime sfide da affrontare, che porteranno all'eliminazione di due concorrenti dal cast di Amici.

Retroscena Amici 2023 prima puntata: nervi tesi tra i prof

I primi retroscena sulla puntata d'esordio del serale di Amici 2023 rivelano che il clima in studio è particolarmente infuocato tra i vari professori.

Secondo quanto apprende Blasting News, i vari insegnanti di questa ventiduesima edizione non hanno alcuna intenzione di "sfigurare" al serale e già nel corso della registrazione della prima puntata di quest'anno non sono mancati i momenti di tensione.

Tra i prof il clima è stato subito particolarmente infuocato, soprattutto tra quelli che si sono ritrovati a veder duellare i loro rispettivi concorrenti per un guanto di sfida.

Insomma anche quest'anno non saranno deluse le aspettative dei fan del programma Mediaset, che oltre a voler vedere uno show desiderano anche assistere a dei momenti di confronto/scontro tra insegnanti e allievi.

Si parte con la doppia eliminazione: retroscena Amici 2023 prima puntata

In attesa di scoprire chi riuscirà ad avere la meglio nelle sfide di questa prima puntata del serale, le anticipazioni su quello che succederà rivelano che ci sarà spazio per una doppia eliminazione finale.

Come svelato di recente da Maria De Filippi durante il daytime pomeridiano su Canale 5, questa prima puntata sarà caratterizzata dall'uscita di scena di due allievi dal cast del talent show Mediaset.

Una doppia eliminazione che metterà la parola "fine" al sogno di due concorrenti di poter portare avanti questo percorso accedendo alla finale di questa edizione, in programma a metà maggio.

Megan tra i concorrenti a rischio eliminazione dalla prima puntata di Amici 2023

Chi saranno i primi concorrenti che, al termine di questa puntata d'esordio di Amici 2023 in onda sabato 18 marzo, dovranno abbandonare il cast del talent show?

Al momento i fan social del programma si dicono "preoccupati" per le sorti della ballerina Megan che, pur avendo conquistato la maglia d'accesso per lo show di prime time, è stata particolarmente criticata dagli altri insegnanti per il suo livello ritenuto "troppo basso" per il serale di questa edizione.