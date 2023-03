Arrivano nuove anticipazioni sul cast del serale di Amici 2023, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che sta per tornare in onda su Canale 5.

La messa in onda della prima puntata è confermata per sabato 18 marzo in tv ma, per il momento, l'attenzione e la curiosità degli spettatori è tutta incentrata sui nomi dei nuovi giudici che prenderanno parte alla trasmissione e avranno il compito di emettere i loro giudizi sulle performance di cantanti e ballerini di questa edizione.

Le prime anticipazioni sui giudici del serale di Amici 2023

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sui giudici del serale di Amici 2023 arrivano dalla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi. Uno dei nuovi giurati di questa ventiduesima edizione del serale è il cantautore Michele Bravi, più volte apparso nello studio del talent show di Canale 5 nelle vesti di giurato delle gare canto.

Questa volta, però, Bravi sarà il giurato delle nove puntate del serale e nelle sue mani ricadrà la responsabilità di giudicare le performance dei cantanti e dei ballerini di questa edizione.

Michele Bravi e Malgioglio new entry nel cast di giudici: anticipazioni Amici 2023 serale

La presenza di Michele Bravi nel cast di giudici di Amici 2023 va incontro alle richieste dei fan social della trasmissione che, da diverse settimane ormai, chiedevano alla produzione del talent show di apportare delle modifiche.

Inoltre le anticipazioni sul cast del serale di Amici 2023, prevedono anche la presenza in giuria di Cristiano Malgioglio. Il paroliere, già giudice nel cast di Tale e Quale Show, arriverà alla corte di Maria De Filippi per le nuove puntate di questa ventiduesima stagione.

Fuori Stefano De Martino dal cast di giudici del serale di Amici 2023

Inoltre, le anticipazioni sul terzo giudice del serale di questa edizione rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di Giuseppe Giofrè, ex concorrente del talent show e da anni ballerino professionista al serale.

Sono loro, quindi, i tre nuovi volti di questa nuova stagione di Amici 22.

Risultano confermate, così, le indiscrezioni delle scorse settimane legate all'uscita di scena dei tre giudici delle ultime due edizioni. Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia quindi sono ufficialmente fuori dal cast del talent show [VIDEO].

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul serale, le anticipazioni sulla programmazione del talent show rivelano che la prima registrazione è prevista per giovedì 16 marzo. La messa in onda della puntata d'esordio di Amici 22, invece, è confermata per sabato 18 marzo in prime time dalle 21:30.