Come è andato a finire lo spareggio della seconda puntata di Amici 22? I fan se lo stanno chiedendo da circa un giorno, e in queste ore Amedeo Venza potrebbe aver soddisfatto questa curiosità. Tra le instagram storie che il pugliese ha pubblicato il 24 marzo, infatti, c'è anche quella dedicata all'allievo che avrebbe perso il ballottaggio dell'appuntamento che andrà in onda domani sera: secondo l'influencer, Cricca avrebbe battuto Gianmarco e sarebbe rimasto nella scuola.

Aggiornamenti sui verdetti di Amici

Le anticipazioni della registrazione di Amici del 23 marzo, non erano complete: il meccanismo del serale, infatti, prevede che il nome del secondo eliminato della puntata venga svelato in casetta e non in studio davanti al pubblico.

Chi ha partecipato alle riprese di ieri, dunque, ha solo riportato i verdetti che i giudici hanno emesso palesemente: al termine della prima manche, ad esempio, Piccolo G è stato eliminato.

I fan hanno saputo anche che i protagonisti dello spareggio della serata sono stati Gianmarco e Cricca: il ballerino e il cantante non sono stati salvati dalla commissione esterna e per questo hanno dato vita ad un faccia a faccia da "dentro o fuori".

Finite le esibizioni aggiuntive, tutti i titolari della scuola hanno lasciato gli studi Elios e si sono recati nell'abitazione che li ospita da metà settembre, dove hanno atteso il risultato del ballottaggio.

Lo spoiler sul prossimo appuntamento con Amici

Chi ha assistito alla registrazione della seconda puntata serale di Amici, dunque, non ha potuto anticipare come è andato a finire lo spareggio, quindi il nome dell'eliminato che si è aggiunto al già ufficiale Piccolo G.

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 marzo, Amedeo Venza ha usato i social network per spoilerare l'identità dell'allievo che avrebbe perso il confronto finale e che quindi sarebbe stato estromesso dalla gara ad una sola settimana dal via.

Sia su Instagram che su Tik Tok, infatti, il pugliese ha postato un video col quale ha informato fan e curiosi che ad abbandonare il programma sarebbe stato Gianmarco Petrelli: il danzatore del team Zerbi-Celentano, dunque, sarebbe stato battuto dal compagno di classe Cricca.

Nel riportare questa indiscrezione, però, è giusto usare il condizionale perché non esistono prove che la confermino: soltanto domani, quando andrà in onda la puntata su Canale 5, si saprà con certezza chi è uscito sconfitto dal ballottaggio.

Rudy e Alessandra perdono talenti ad Amici

Qualora il secondo eliminato della puntata di Amici del 25 marzo fosse davvero Gianmarco, vorrebbe dire che per la squadra Zerbi-Celentano è andato tutto male.

Dopo aver stravinto la gara all'esordio (primeggiando in tutte e tre le manche), i ragazzi di Rudy e Alessandra sono stati superati da quelli di Lorella ed Emanuel Lo, ma soprattutto da quelli di Arisa e Todaro (capitani dell'unico team a non aver ancora perso talenti).

I professori che sono "in coppia" al serale per la terza edizione consecutiva, dunque, rischiano di dover partecipare alla registrazione del 30 marzo con due titolari in meno: l'eliminazione di Piccolo G è già ufficiale, quella di Petrelli è ancora in forse e maggiori informazioni arriveranno sabato sera.

Per quanto riguarda Cricca, sarebbe riuscito a riconfermarsi nel cast nonostante lo scetticismo di molti: Zerbi, in particolare, ha detto più volte che il giovane non meriterebbe di partecipare al prime time perché avrebbe solo una bella voce. Se lo spoiler di Venza si rivelasse sbagliato, la maestra Cuccarini rimarrebbe con una sola cantante nel suo gruppo: Angelina Mango.