Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma a fine marzo in prima visione negli Usa (che quindi verranno trasmesse in Italia nel 2024).

Le trame dello sceneggiato ambientato sulle colline di Hollywood segnalano che ci saranno dei momenti di paura per Bill Spencer (Don Diamont). Il magnate, infatti, finirà vittima della furia di Sheila Carter che riuscirà a smascherare il suo doppio gioco. Uno scontro di cui sarà testimone anche Ridge Forrester, il quale temerà un' imminente tragedia.

Beautiful, anticipazioni: Sheila scopre il tradimento di Bill

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse da lunedì 27 a venerdì 31 marzo sull'emittente americana Cbs rivelano che Bill spererà di essere vicino a ottenere la confessione capace di incastrare Sheila. Il magnate infatti crederà di avere in pugno la donna dopo averle fatto una romantica proposta di nozze. Tuttavia le cose prenderanno un'altra piega. Sheila (Kimberlin Brown) inizierà a sospettare dello strano comportamento del padre di Liam. La donna infatti si renderà conto che Spencer ha posizionato una cimice all'interno del suo cellulare grazie all'aiuto del Fbi.

I portali americani annunciano che la criminale avrà una reazione furiosa dopo aver preso del tradimento di Bill.

La madre biologica di Finn (Tanner Novlan) metterà in azione un piano per far cadere il magnate nella sua trappola.

Ridge impedisce alla criminale di uccidere il magnate

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful in programma nel 2024 su Canale 5, Sheila si scaglierà furiosa con Bill, dopo aver appreso che si è presa gioco di lei.

La criminale deciderà quindi di puntare un'arma da fuoco contro il magnate.

Una scena che sarà spiata da Ridge Forrester (Thorten Kaye), il quale monitorerà le cose nella sala di controllo. Lo stilista così si presenterà giusto in tempo per evitare un completo disastro. In questo modo il padre di Thomas metterà in salvo Spencer da un triste destino, ma a quanto pare non riuscirà ad impedire la fuga di Sheila.

Katie chiede aiuto a Brooke

Allo stesso tempo gli occhi saranno puntati su Brooke Logan (Katherine Kelly Lang). La donna offrirà dei preziosi consigli a sua sorella Katie (Heather Tom), alle prese con la storia d'amore con Carter dopo il divorzio da Bill.

Tale gesto sarà molto apprezzato dalla minore delle Logan, la quale potrebbe decidere di seguire i suggerimenti ricevuti relativamente alla sua relazione.