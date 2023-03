In attesa di una nuova puntata del Serale di Amici di Maria, gli allievi si preparano per affrontare le varie performance. Isobel nel corso di una chiacchierata con Maria De Filippi è scoppiata in lacrime parlando il suo passato: la ballerina ha spiegato che tra i 14 e i 16 anni si è ritrovata ad affrontare due lutti molto importanti, più la malattia della sua migliore amica.

Isobel ha avuto un crollo emotivo

Dopo mesi di tensione, capita che gli allievi abbiano un crollo emotivo. Nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo, i telespettatori di Amici di Maria nel daytime hanno assistito ad uno sfogo di Isobel.

La ballerina nel corso di una chiacchierata con Maria De Filippi ha riferito di avere trascorso tre anni da incubo: "Tra i 14 e i 16 anni...Un periodo difficilissimo della mia vita". A quel punto l'allieva della maestra Celentano ha riferito che il primo anno alla sua migliore amica è stata diagnosticata la leucemia. Successivamente è venuta a mancare la nonna alla quale era molto legata: "Il mio nome lo devo a lei". Infine Isobel ha raccontato che l'anno successivo è venuta a mancare sua zia nonostante fosse molto giovane: un lutto che in famiglia nessuno si aspettava.

Maria De Filippi si scusa con la ballerina

Maria De Filippi dopo avere visto Isobel in lacrime, si è scusata. La conduttrice di Amici di Maria ha spiegato che non voleva farle ricordare un periodo brutto.

A quel punto Isobel ha rassicurato la conduttrice, spiegando che grazie alla danza è riuscita a superare il dolore per le gravi perdite subite. Inoltre ha confidato che quando balla mette tutte le emozioni che prova e spesso si trova a danzare anche per i suoi cari che non ci sono più. Infine Isobel ha affermato: "Sono molto fragile e delicata".

Chi è Isobel: allieva della maestra Celentano

Isobel Kinnear ha 19 anni ed è originaria dell'Australia. La ballerina è riuscita ad entrare nella scuola più famosa d'Italia tramite una sfida esterna: Isobel vinse contro Claudia Bentrovato, allieva di Raimondo Todaro. Una volta entrata nel talent show, la danzatrice ha ricevuto gli insegnamenti della maestra Celentano.

Grazie alla passione per la danza, Isobel ha avuto la possibilità di girare il mondo.

Per quanto riguarda la carriera, la 19enne è una ballerina professionista: la giovane fa parte della Dream Dance Company. La scorsa estate invece ha fatto in Italia uno stage con Christian Stefanelli, ex allievo di Raimondo Todaro.

Al serale di Amici di Maria, Isobel è nel team Celentano-Zerbi: tra i suoi compagni di squadra ci sono Ramon e Aaron, poiché Gianmarco Petrelli e Piccolo G sono stati eliminati nella seconda puntata.