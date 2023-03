Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, un evento scuoterà le vite della famiglia di Fekeli: l'aereo sui cui viaggerà Müjgan cadrà tragicamente e purtroppo non ci sarà nessun sopravvissuto. La ragazza era diretta a Istanbul per cercare una casa per lei e Kerem Ali, visto che a breve si sarebbe dovuta trasferire in città per lavorare in un ospedale privato.

Müjgan lascia Fekeli: non si fida di lui

Nelle prossime puntate Müjgan avrà intenzione di cambiare vita e andare via da Çukurova. Riceverà un'offerta di lavoro per esercitare la professione di medico in un ospedale privato di Istanbul, però ci sarà qualcosa che la tratterrà ad Adana: in fondo il posto che ricopre nell'ospedale le piace e anche la sua vita, nonostante diversi eventi tragici, non è poi così male.

In più avrà Fikret vicino, ma quando scoprirà che il giovane è implicato nell'incidente domestico in cui Ümit ha rischiato di morirea, qualcosa nel loro rapporto cambierà. Il ragazzo non le ha detto nulla in merito a questa vicenda, per questo Müjgan perderà la fiducia. Interromperà la loro relazione e deciderà di andarsene via direzione Istanbul.

Müjgan pronta a cercare a Istanbul

Müjgan però, prima di decidere di fare un trasferimento definitivo, metterà alla prova Fikret e osserverà ogni suo passo. Magari la rottura lo farà riflettere, ma purtroppo si renderà conto che non è affatto così. Il giovane incontrerà nuovamente Ümit e insieme continueranno con il piano di vendetta contro Demir.

Müjgan si arrenderà: Fikret non ha intenzione di cambiare, quindi accetterà definitivamente l'offerta di lavoro.

Fekeli e Lütfiye le daranno pieno sostegno, e si prenderanno cura di Kerem Ali quando partirà per Istanbul per cercare una nuova casa. Dopodiché Müjgan, quando sarà pronta, tornerà a Çukurova per prendere il bambino, ma qualcosa andrà storto.

Cade l'aereo in cui si trova Müjgan: nessuno sopravvive

L'aereo diretto a Istanbul, su cui viaggerà Müjgan, cadrà tragicamente e la ragazza morirà sul colpo.

Fikret, Fekeli e Lütfiye, durante quel momento, staranno festeggiando il fatto che Fikret voglia chiedere a Müjgan di sposarlo, ma purtroppo alla radio sentiranno la terribile notizia.

Dopo Hünkar e Yilmaz, Fekeli rimarrà senza Müjgan, e il piccolo Kerem Ali sarà orfano di entrambi i genitori. Tutti si incolperanno per ciò che è successo: Lütfiye non si darà pace per aver trovato questo nuovo incarico per Müjgan a Istanbul, Fikret invece si sentirà in colpa per averla delusa e lasciata andare. Nemmeno Fekeli starà tranquillo: se non le avesse dato il permesso per partire, molto probabilmente sarebbe ancora lì con loro.