Il serale di Amici è iniziato da due sole settimane, ma in rete già circolano insistenti voci sui rapporti che si sarebbero venuti a creare dietro le quinte. Dopo aver sentito le ultime dichiarazioni di Michele Bravi a Verissimo (e dopo aver visto i primi due appuntamenti in prime time), alcuni fan del cantautore hanno sposato la teoria secondo la quale Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio lo escluderebbero dalle loro gag, facendolo sentire isolato. In serata, intanto, trapeleranno le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 1° aprile.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Mentre i daytime di Amici si occupano degli ultimi accadimenti nella scuola (come il rimprovero del professionista Umberto a Mattia per l'atteggiamento in sala prove), sul web si parla sia della registrazione prevista nel pomeriggio che delle tensioni che ci sarebbero tra i tre componenti della commissione esterna.

In questi giorni, infatti, si vocifera che Michele Bravi starebbe iniziando a soffrire il feeling che si è venuto a creare tra Giuseppe e Cristiano nelle prime due puntate: il cantautore, infatti, pare si sia lamentato del fatto che nessuno dei colleghi lo coinvolgerebbe nelle gag proposte al serale.

Anche i fan dell'artista si sono accorti di questo e l'hanno fatto presente con domande social come la seguente: "Ma perché Giofré e Malgioglio non scherzano mai con Michele?".

I siparietti sul palco di Amici

"Giuseppe e Cristiano stanno sempre a battibeccare", ha detto Michele nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo sabato scorso.

Anche questa dichiarazione ha portato tanti a pensare che Bravi starebbe un po' patendo il rapporto "d'amore e odio" che i due colleghi hanno instaurato davanti alle telecamere, quello che gli permettere di stare spesso e volentieri al centro dell'attenzione.

Il cantautore, infatti, si limita a commentare e a votare le esibizioni degli allievi in gara ma solo quando viene interpellato da Maria De Filippi: Malgioglio e Giofré, invece, intervengono anche nelle discussioni tra i professori o quando il primo palesa una difficoltà nell'usare il tablet per esprimere una preferenza tra i talenti in gioco.

Attesa per i nuovi verdetti di Amici

Il prime time di Amici è iniziato da poco e mancano ancora sette puntate alla finalissima: il rapporto tra i tre giudici, dunque, può ancora regalare parecchi spunti di discussione ai fan e agli appassionati di gossip, gli stessi che stanno apprezzando molto questo nuovo "trio".

Oggi, giovedì 30 marzo, sarà registrato il terzo appuntamento serale e attorno alle ore 21:30 dovrebbero cominciare a circolare in rete le anticipazioni di tutto quello che accadrà in studio nel pomeriggio.

Il pubblico è in dubbio sul numero di eliminazioni che ci saranno nel corso delle tre manche: tra gli spettatori, infatti, c'è chi pensa che già a partire da questa settimana a lasciare la scuola sarà un solo allievo, ovvero colui/lei che perderà il ballottaggio a tre della serata.

In gara ci sono 11 talenti ed è sempre più difficile fare ipotesi su chi dovrà abbandonarla: gli stessi titolari hanno provato a formulare qualche teoria su chi rischierebbe di più e alla fine sono arrivati alla conclusione che potrebbero dormire sonni tranquilli solo Wax, Mattia, Angelina, Isobel, Aaron e Ramon.

Alessio, Samu, Federica, Cricca e Maddalena, dunque, sarebbero i principali candidati allo spareggio che decreterà il nuovo eliminato del serale (potrebbero essere anche due come nelle precedenti puntate): l'ultima parola spetterà ai giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré.