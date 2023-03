Lo speciale di Amici che è andato in onda il 12 marzo, ha ufficializzato il cast del serale: i professori hanno scelto 8 cantanti e 7 ballerini, mandando a casa Niveo e Benedetta. Oggi, lunedì 13, sono ricominciati i daytime e gli spettatori hanno iniziato ad assistere alla preparazione delle esibizioni che i ragazzi faranno davanti alla nuova giuria esterna.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Con la messa in onda del 23° speciale di Amici, si è chiusa la fase pomeridiana della ventiduesima edizione: dopo mesi di esami, sfide ed eliminazioni, i sei docenti della commissione interna hanno scelto i 15 allievi che da sabato 18 marzo parteciperanno al serale.

Anche se alcuni insegnanti non avrebbero assegnato tutte le maglie oro che la produzione ha messo a disposizione, alla fine ha prevalso la linea della "bontà" e solo due titolari sono andati a casa (Niveo e Benedetta che resta in casetta per ballare con Mattia i passi a due di latinoamericano senza dover usare un plexiglass).

Il daytime di oggi, lunedì 13 marzo, si è aperto con la gioia che i ragazzi hanno manifestato al rientro dall'ultima registrazione: i cantanti e i ballerini che hanno ottenuto il "sì" dei professori, hanno festeggiato l'importante traguardo raggiunto con un abbraccio di gruppo.

Conto alla rovescia per il prime time di Amici

La puntata del 13 marzo, poi, è proseguita con il racconto di Maria su come si svolgerà il serale.

La conduttrice si è collegata con la casetta e ha letto tutto il regolamento ai 15 titolari che hanno ottenuto la maglia oro.

Riconfermato il meccanismo della sfida a squadre capitanate da coppie di professori: Rudy Zerbi con Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Arisa con Raimondo Todaro.

Questi "accoppiamenti" sono stati fatti dalla produzione, che ha anche informato i ragazzi che nel corso della prima puntata ci sarà una doppia eliminazione.

I titolari della scuola hanno esultato per come sono stati suddivisi in gruppi e poi hanno iniziato a lavorare alle esibizioni che dovranno portare in scena giovedì 16 marzo, giorno in cui è prevista la prima registrazione.

Gioia per i nuovi team di Amici

Dopo aver scoperto le tre squadre del serale, i ragazzi di Amici sono stati divisi anche in casetta.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno incontrato i titolari che li rappresenteranno in prima serata: Maddalena, Megan e Samu per il ballo, NDG, Cricca e Angelina per il canto.

L'unico "duo" che la produzione ha riconfermato per il terzo anno consecutivo, è quello composto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: in questa squadra figurano Isobel, Ramon, Gianmarco per la danza, Aaron e Piccolo G per il canto.

Terzo e ultimo gruppo, quello capitanato dall'inedita coppia Arisa-Raimondo Todaro: i due potranno contare su Wax e Federica per il canto, e su Mattia e Alessio per il ballo.

Zenzola, inoltre, sarà accompagnato dall'ex allieva Benedetta nell'esecuzione dei passi a due del genere che rappresenta nella scuola, ovvero il latinoamericano.