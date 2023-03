Quando manca una settimana alla registrazione della prima puntata serale di Amici, gli addetti ai lavori hanno reso noti i nomi dei tre personaggi famosi che siederanno in giuria. La commissione esterna, dunque, è stata del tutto rivoluzionata rispetto alle ultime due edizioni: Stefano De Martino è stato sostituito da Giuseppe Giofré, Stash da Michele Bravi ed Emanuele Filiberto di Savoia ha lasciato il posto a Cristiano Malgioglio. Ancora incerto il meccanismo della gara e la suddivisione dei 15 allievi nelle squadre capitanate dai professori.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Giovedì 16 marzo sarà registrata la prima puntata del serale di Amici 22, un appuntamento che sarà trasmesso in tv sabato 18 a partire dalle ore 21:30 circa. In vista del debutto, dunque, la produzione ha iniziato a svelare dettagli molto importanti della nuova fase del talent-show, a partire dai giudici che per nove settimane commenteranno e voteranno le esibizioni dei ragazzi in gara.

Poche ore fa, infatti, sui profili social del programma sono stati pubblicati i video di presentazione dei tre membri della commissione esterna di quest'anno: si tratta di personaggi già noti al pubblico di Canale 5, artisti che Maria De Filippi stima e invita spesso come ospiti.

Dopo due anni, dunque, cambia completamente il cast del prime time e i fan si dicono soddisfatti di questa scelta degli addetti ai lavori.

Chi va e chi torna ad Amici

A poco più di una settimana dalla messa in onda del primo di nove appuntamenti serali di Amici, sono stati svelati i nomi dei tre componenti della giuria esterna.

Maria De Filippi ha deciso di non riconfermare i tre personaggi che nelle ultime due edizioni hanno commentato e votato le performance dei talenti in gara: Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia, infatti, non parteciperanno al prime time del 2023.

A valutare il talento dei 15 allievi promossi, dunque, saranno: il cantautore Cristiano Malgioglio, il ballerino ed ex vincitore Giuseppe Giofré e il cantante Michele Bravi.

Non si tratta di vere e proprie new entry per il programma di Canale 5: tutti e tre i membri della commissione di quest'anno, infatti, hanno già partecipato ad Amici come ospiti o come giudici delle gare settimanali.

Gli spettatori si dicono contenti di questi ritorni, soprattutto per le competenze che hanno e che potranno mettere a disposizione dei ragazzi puntata dopo puntata.

Il 12 marzo ultimo speciale di Amici

Se la giuria è stata annunciata con una settimana d'anticipo rispetto all'esordio del serale su Canale 5, il pubblico di Amici deve ancora assistere all'assegnazione delle ultime maglie oro.

Lo speciale che concluderà la prima fase del programma, infatti, sarà trasmesso in tv domenica 12 marzo: dallo scorso venerdì, però, in rete circolano le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio durante la registrazione, a partire dai nomi dei ragazzi che sono stati eliminati ad un passo dal sogno.

I sei professori del cast hanno rivalutato l'intera classe e, esibizione dopo esibizione, hanno stabilito che a lasciare la scuola dovessero essere Niveo e Benedetta. La ballerina, però, resterà in casetta per lavorare con Mattia ai passi a due di latinoamericano che porterà in scena durante il prime time: la giovane, dunque, è diventata una professionista a tutti gli effetti.

Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, dunque, dovranno commentare e votare le performance di 15 talenti: