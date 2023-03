Il serale di Amici è sempre più vicino: giorno dopo giorno trapelano nuove informazioni sul cast, sul numero di puntate previste, sulla data della prima registrazione e sul meccanismo. I fan, dunque, al momento sanno già che il talent-show andrà in onda in prime time per nove settimane: l'esordio è fissato per sabato 18 marzo a partire dalle ore 21:30 circa.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Terminate le riprese del pomeridiano, Amici si proietta verso la sua fase serale: in questi giorni, infatti, gli addetti ai lavori hanno confermato che la prima puntata andrà in onda sabato 18 marzo.

Come accade da anni, però, questo appuntamento non sarà in diretta: la prima registrazione del prime time del talent-show, è prevista per giovedì 16 marzo (48 ore prima rispetto a quando sarà proposta su Canale 5).

I fan più curiosi, dunque, potranno scoprire i nomi degli allievi eliminati o a rischio leggendo le anticipazioni che trapeleranno a fine riprese: sarà il pubblico in studio a spoilerare ciò che andrà in onda in tv tra meno di due settimane.

Stando a rumor ancora tutti da confermare, il meccanismo del programma dovrebbe rimanere lo stesso delle ultime edizioni: i 15 allievi promossi saranno suddivisi in tre squadre e parteciperanno ad una gara che durerà circa due mesi e mezzo.

La corsa verso la finale di Amici

Dopo che sarà trasmesso su Canale 5 il 23° speciale di Amici (quello registrato venerdì scorso e durante il quale sono state assegnate tutte le maglie oro a disposizione), nei daytime si inizierà a parlare del serale del suo svolgimento.

Prima del 18 marzo, ad esempio, saranno svelati gli "accoppiamenti" dei professori: le tre squadre avranno come capitani coppie di docenti (uno di canto e uno di ballo per ogni team), che decreteranno anche la suddivisione dei ragazzi.

Ogni talento, infatti, al serale seguirà il suo insegnante di riferimento, ovvero colui/lei che gli ha permesso di realizzare il sogno di partecipare alla fase più importante del programma.

Cuccarini-Todaro, Zerbi-Celentano, Pettinelli-Peparini: questi erano i team che un anno fa hanno animato il serale di Amici per nove settimane consecutive: in questa 23^ edizione, gli accoppiamenti potrebbero rimanere gli stessi, con l'aggiunta del "duo" Arisa-Emanuel Lo al posto delle uscenti Veronica e Anna.

Lacrime e tensioni nella casetta di Amici

Le puntate di Amici che stanno andando in onda in questi giorni, dunque, risalgono a quasi due settimane fa: a causa dello stop che c'è stato dopo la morte di Maurizio Costanzo, anche i daytime sono rimasti arretrati nel racconto di quello che è accaduto in casetta. Il 6 marzo, per esempio, i telespettatori hanno assistito alla crisi di Cricca dopo che Lorella ha bocciato il suo nuovo inedito. Il cantante si è detto pronto ad abbandonare la scuola dopo che in tanti hanno criticato il brano che ha scritto per la fidanzata Isobel: a Cuccarini, infatti, si sono aggiunti anche Rudy Zerbi e il produttore Charlie Rapino.

Le anticipazioni del 23° speciale (in onda domenica 12 marzo), però, rassicurano i fan: il giovane non solo non ha lasciato il programma, ma ha anche conquistato la maglia del serale grazie ai voti che tutti i professori hanno dato alle sue esibizioni.

Il cast del prime time di Amici 22, dunque, è composto da 15 allievi: