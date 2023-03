Mancano solo 48 ore alla registrazione della seconda puntata di Amici: giovedì 23 marzo, infatti, i ragazzi del cast parteciperanno all'appuntamento serale che sarà trasmesso in tv sabato prossimo. I fan stanno iniziando a fare delle ipotesi su chi dovrà lasciare la gara tra pochi giorni: i principali candidati all'eliminazione sembrano essere i talenti del team che all'esordio non ha avuto rivali, la squadra Zerbi-Celentano con i suoi 5 imbattibili titolari.

Ricominciano le riprese di Amici

A distanza di due giorni dal ritorno in studio, gli allievi della scuola stanno lavorando alle esibizioni che proporranno nel 2° serale di Amici.

I daytime stanno aggiornando il pubblico sui "guanti di sfida" che i professori hanno lanciato in settimana: il primo ad essere svelato, è stato il faccia a faccia tra Aaron e Wax che Rudy ha chiesto per la seconda puntata consecutiva.

Zerbi intende mettere a confronto il suo alunno e il "pupillo" di Arisa, che ha definito arrogante e spocchioso per via del comportamento che ha assunto al debutto davanti alla giuria esterna.

Da qui a sabato 25 marzo, però, saranno rese note anche le altre prove che i cantanti e i ballerini della classe dovranno portare in scena per cercare di far vincere il loro team di appartenenza: la gara, infatti, si svolgerà in tre manche e a fine serata due titolari saranno eliminati definitivamente.

I talenti di Amici vicini all'addio

Dando un'occhiata a quello che è successo sabato scorso, i fan di Amici stanno formulando delle teorie su come andranno le cose nel corso della seconda registrazione: i tre giudici saranno chiamati a votare le esibizioni dei 13 ragazzi del cast, decretando le squadre vincenti e quelle perdenti.

Un parere che stanno condividendo molti spettatori, è che il team Cuccarini-Emanuel Lo dovrebbe uscire indenne dalla prossima puntata: visto che al debutto hanno perso sia Megan che NDG, i due professori dovrebbero riuscire a far salvare tutti e quattro i componenti del loro gruppo. Qualora questo non dovesse accadere, a rischiare l'eliminazione potrebbe essere Cricca: il giovane cantante è considerato l'anello debole della sua squadra, composta da fuoriclasse come Angelina, Samu e Maddalena.

Il pubblico del talent-show, inoltre, è quasi certo che Zerbi e Celentano perderanno almeno una partita durante il 2° appuntamento serale: all'esordio questo team ha vinto tutte e tre le manche, quindi è molto probabile che nelle riprese di giovedì 23 marzo sarà proprio questo gruppo a dover rinunciare ad un suo titolare.

I nomi di chi potrebbe lasciare Amici

Qualora la squadra Zerbi-Celentano dovesse perdere qualche partita della seconda puntata, i fan pensano che a rischiare l'eliminazione saranno il cantante e il ballerino che meno hanno brillato al debutto.

Piccolo G, per esempio, lo scorso 18 marzo si è esibito una sola volta e in tanti hanno notato che ha stonato spesso; Gianmarco, invece, è considerato il danzatore più "debole" del suo gruppo e per questo rischierebbe l'eliminazione.

Isobel e Ramon, infatti, sono "pupilli" della maestra Alessandra da sempre e viene difficile credere che possa rinunciare a qualcuno di loro per salvare Petrelli.

Per quanto riguarda il team Arisa-Todaro, i telespettatori fanno fatica a stabilire chi sarà il primo talento ad uscire: Wax, Federica, Alessio e Mattia sono considerati dei fuoriclasse sia dai giudici esterni che dai professori, quindi chiunque sarà escluso nei prossimi appuntamenti creerà scompiglio e chiacchiericcio soprattutto tra il pubblico che segue con affetto il programma da settembre.