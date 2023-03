L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continua a promettere colpi di scena: le anticipazioni sulle ultime puntate di questa fortunata stagione rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Marco Di Sant'Erasmo.

La presenza del ragazzo non passerà inosservata, dato che finirà per destabilizzare in primis la serenità della giovane Gemma, che si ritroverà a dover fare i conti con questo ritorno del tutto inaspettato.

A tal proposito non si esclude che Marco possa uscire allo scoperto con Gemma in merito alla gravidanza che sta affrontando la donna.

Il ritorno di Marco spiazza Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Gemma accetterà di convolare a nozze con Roberto, pur consapevole del fatto che il suo cuore batta ancora forte per Marco.

Tuttavia, la venere del grande magazzino si convincerà del fatto che un ritorno di fiamma con Marco sia del tutto impossibile, complice la relazione tra il ragazzo e la sua sorellastra Stefania.

Tuttavia, proprio nel momento in cui Gemma sembrerà mettersi l'anima in pace, ecco che ci sarà spazio per l'ennesimo colpo di scena inaspettato: Marco tornerà di nuovo a Milano e spiazzerà ancora una volta la sua ex fidanzata.

Gemma aspetta un figlio da Marco ne Il Paradiso 7?

Ma cosa succederà a questo punto nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7? Fino a questo momento continua a esserci il mistero assoluto sulla paternità del bambino di Gemma.

La venere, infatti, dopo aver svelato che Carlos non è il padre di suo figlio, non ha proferito parola sull'identità dell'uomo con il quale ha concepito questo bambino.

Il sospetto più grande, è che Gemma non voglia confessare apertamente di aver avuto un incontro passionale con Marco, durante i giorni in cui il nipote della contessa tornò a Milano a distanza di pochi giorni dal suo trasferimento in America.

Marco potrebbe riconoscere il figlio di Gemma nelle ultime puntate de Il Paradiso 7

Il ritorno di Marco, però, potrebbe indurre Gemma ad affrontare la questione con il ragazzo: non si esclude che in questo attesissimo finale de Il Paradiso delle signore 7, la venere possa uscire allo scoperto e confessare apertamente al ragazzo che è lui il vero padre di quel bambino.

In tal caso sarebbe un clamoroso colpo di scena che andrebbe a scuotere le vicende di casa Colombo ma non si esclude che, messo alle strette, Marco possa riconoscere quel bambino e prendersi le sue responsabilità dopo quanto è accaduto con Gemma.