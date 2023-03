Mancano solo due giorni alla registrazione del 3° serale di Amici 22: giovedì 30 marzo, infatti, Maria De Filippi condurrà la puntata che andrà in onda sabato 1° aprile. Gli 11 talenti ancora in gara stanno già facendo ipotesi su chi sarà eliminato al termine delle tre manche: Federica, Samu, Cricca, Alessio e Maddalena si sono inseriti nel gruppo di coloro che rischiano il posto; più tranquilli, invece, sono apparsi Mattia, Angelina, Aaron, Ramon, Isobel e Wax.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Il serale di Amici procede e presto il pubblico potrà assistere alla terza puntata della ventiduesima edizione.

Dopo aver salutato Gianmarco tra le lacrime, gli allievi ancora in gioco hanno cominciato a fare teorie su chi di loro abbandonerà la casetta giovedì prossimo (giorno in cui sarà registrato l'appuntamento trasmesso in tv il 1° aprile).

Alessio, che fino a oggi si è esibito una sola volta in un passo a due con Mattia, ha candidamente ammesso di sentirsi tra quelli più a rischio.

"Sento il momento avvicinarsi. Quale? Quello che me ne vado a quel paese", ha detto il ballerino di hip-hop nel daytime che è andato in onda il 27 marzo scorso.

Anche Samu si è accodato al pensiero del compagno di classe ("me ne do al massimo altre tre"), anche se ha aggiunto che spera di poter partecipare a qualche altra puntata del serale prima di andare via.

Tensione tra i protagonisti di Amici

Tra gli alunni che in questi giorni si sono esposti per dirsi preoccupati per il loro futuro nella scuola, ci sono anche Federica e Cricca: entrambi i cantanti, infatti, hanno ammesso di avere paura della doppia eliminazione della terza puntata (tutti e due si sono salvati vincendo un ballottaggio, lei contro NDG e lui contro Gianmarco).

Sul finire del daytime di Amici del 27 marzo, Maddalena si è confidata con Benedetta e ha un po' protestato per la poca importanza che le darebbero gli insegnanti e gli altri compagni.

"Io mi sento sottovalutata. Non capisco perché dovrei uscire prima di Samu, ho anche preso la maglia prima di lui e in classifica sono stata sempre più in alto", ha detto la ballerina che teme di dover lasciare Amici nel corso della registrazione di giovedì prossimo.

Non hanno fatto commenti in merito a una loro possibile uscita, invece, Wax, Angelina, Aaron, Ramon, Isobel e Mattia: evidentemente questi allievi si sentono sicuri di superare l'ostacolo del 3° serale e delle due esclusioni alle quali tutti i titolari stanno andando incontro.

I pareri dopo il prime time di Amici

Prima di affrontare le eliminazioni della terza puntata, i ragazzi di Amici hanno commentato quello che è successo sabato scorso.

Nell'analizzare la serata prova per prova, alcuni allievi hanno ammesso di esserci rimasti male per i punti che non sono riusciti a conquistare: Angelina, in particolare, ha detto che le sarebbe tanto piaciuto portare a casa il punto messo in palio dalla comparata contro Aaron sulla black music.

Quando è arrivato il momento di parlare del guanto di sfida hip-hop che l'ha visto contrapposto a Ramon, Samu ha sorpreso andando contro il suo prof Emanuel Lo. Il ballerino ha detto di essersi sentito fortemente in imbarazzo mentre in studio si discuteva dell'equità di quella prova: "Mi sentivo un cretino là in mezzo, e comunque avevano ragione gli altri".

Nei prossimi giorni, i pomeridiani aggiorneranno il pubblico sulle esibizioni che i cantanti e i danzatori del cast dovranno preparare per il terzo appuntamento serale, compresi i "guanti" che gli insegnanti lanceranno per cercare di valorizzare i loro talenti e mettere in difficoltà quelli avversari.