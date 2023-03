Quando mancano meno di due giorni da una nuova registrazione del serale di Amici 22, tra i ragazzi del cast la tensione è alle stelle. Il daytime del 21 marzo, infatti, ha aggiornato il pubblico sull'accesa discussione che hanno avuto Wax e Aaron dopo aver saputo che i loro prof li vogliono uno contro l'altro nella seconda puntata. Il cantante di Arisa, però, si è lasciato andare a insulti, parolacce e a un atteggiamento supponente: per queste ragioni alcuni fan che stanno chiedendo una punizione per il "ribelle" allievo.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Il pomeridiano di Amici che è andato in onda il 20 marzo, è stato solo un "antipasto" di quello che è stato proposto in queste ore ai telespettatori. Aaron ha scoperto che Arisa ha deciso di lanciargli un "guanto di sfida" per testare le sue abilità di autore: il ragazzo, infatti, dovrà scrivere delle barre sul popolare brano degli U2 "One".

Il titolare del team Zerbi-Celentano ha storto il naso quando ha saputo che in pochi giorni avrebbe dovuto preparare un'esibizione così difficile, tant'è che ha parlato di "giochetti" e "strategie" che la prof avversaria starebbe facendo per metterlo in cattiva luce agli occhi della giuria.

Il giovane ha chiesto spiegazioni a Wax su questo confronto, ma non ha ricevuto la comprensione che si aspettava.

La reazione del titolare di Amici

Sentendosi "aggredito" dal compagno di classe al rientro in casetta, Wax ha perso le staffe e ha iniziato ad insultarlo.

"Basta, mi hai rotto i c... Vai a fare in c... Se insisti ancora te lo ridico, vai aff...o. Tu non mi piaci, non mi stai simpatico a pelle", ha detto il cantante di Amici rivolgendosi ad Aaron.

Quest'ultimo ci è rimasto male ma, dopo aver incassato il colpo, si è allontanato suggerendo al collega di rivedere il suo atteggiamento: "Io non ti ho attaccato, ho solo chiesto perché mi hai tenuto nascosta questa cosa".

Benedetta e Cricca hanno provato a far ragionare Wax spiegandogli che Aaron non gli aveva detto nulla di male, se non che avrebbe voluto sapere da subito il contenuto del "guanto di sfida" che ha concordato con Arisa il giorno prima.

"Me lo sono dimenticato", ha detto il giovane per giustificare il suo comportamento delle ultime ore. I due cantanti hanno anche cercato di chiarirsi parlando a lungo, ma la pace definitiva non è ancora arrivata.

Il parere del pubblico di Amici

Un pensiero condiviso da vari fan di Amici dopo aver visto il daytime odierno è che Wax abbia esagerato nei confronti di Aaron: le tante parolacce che il giovane ha rivolto al compagno di classe, ad esempio, non erano necessarie, così come non lo era l'atteggiamento indisponente che ha avuto in tutta la discussione.

Tra gli spettatori del talent-show, infatti, c'è addirittura chi si è esposto per chiedere che la produzione prenda provvedimenti nei confronti dell'allievo che nelle ultime ore si è reso protagonista di un comportamento diseducativo e non bello da vedere in televisione.

La curiosità del pubblico, però, è anche per la reazione che avrà Rudy Zerbi quando sentirà le parole poco carine che Wax gli ha riservato: il titolare del team Arisa-Todaro ha detto al professore che non deve più permettersi di dargli dell'arrogante e del "ciuchino" perché non sa come potrebbe rispondere in futuro.

Il ragazzo è già stato punito più volte durante l'anno per alcuni episodi: Matteo era anche stato definito il "capobanda" di quello che la rete ha ribattezzato "Capodanno-gate", la nottata in cui sei alunni della scuola hanno violato il regolamento facendo qualcosa che gli addetti ai lavori hanno preferito non rivelare.