Nei futuri episodi in programma su Canale 5, la protagonista Zuleyha Altun perderà sia Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) che il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). Il primo perderà la vita dopo un incidente stradale, il secondo invece verrà ucciso da uno scagnozzo del nuovo antagonista Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş).

Terra amara: Yilmaz non sopravvive a un intervento, Mujgan vittima di un incidente aereo

Nelle nuove puntate della telenovela, Demir e Zuleyha metteranno fine al loro matrimonio. Quest’ultima avrà quindi la "benedizione" di Yaman per viversi finalmente la sua storia d’amore con Yilmaz.

Un nuovo imprevisto sarà però dietro l’angolo: Akkaya apprenderà che Adnan è finito in ospedale e si metterà alla guida della sua automobile per raggiungere al più presto il suo primogenito. Sarà in questo frangente che l’uomo avrà un grave incidente e verrà sottoposto a un delicato intervento chirurgico a seguito del ricovero in ospedale.

Yilmaz non riuscirà a sopravvivere: prima di morire l’ex meccanico chiederà a Zuleyha di prendersi cura del loro bambino.

In seguito anche Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) avrà un tragico destino: la dottoressa sarà vittima di un incidente aereo.

Demir ritrovato senza vita, Hakan vuole sposare Zuleyha

Intanto Demir intraprenderà una tresca clandestina con Umit Kahraman (Hande Soral) e in seguito finirà anche in carcere con l’accusa di aver ucciso Sevda (Nazan Kesal), la madre della sua amante: ma a far tornare in liberà Demir ci penserà il suo fratellastro Fikret (Furkan Palalı).

A questo punto a dare del filo da torcere a Yaman saranno dei criminali, i quali distruggeranno la sua tenuta con un incendio. Del marito di Zuleyha non ci sarà alcuna traccia: all'insaputa dei suoi familiari, infatti, Demir morirà per mano di uno degli uomini di Adbulkadir. Dopo alcuni mesi Yaman sarà ritrovato senza vita abbandonato in un frigorifero da alcuni operai.

La vita di Zueyha andrà comunque avanti e ben presto inizierà una relazione con Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol Ibrahim), il quale sarà deciso a sposarla.

Fikret intanto si innamorerà della giovane insegnante Zeynep (Ümit Beste Kargın), ma a ostacolarli ci penserà Betul (İlayda Çevik). Quest’ultima darà inizio alla sua vendetta verso gli Yaman, recandosi alla tenuta per far fuori Altun: ad avere la peggio sarà Hakan, che morirà dopo aver fatto da scudo con il proprio corpo a Zuleyha.