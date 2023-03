A pochi giorni dalla seconda registrazione del serale di Amici, in casetta la tensione alle stelle: il daytime del 21 marzo, infatti, è stato interamente dedicato allo scontro che Aaron e Wax hanno avuto sui "guanti di sfida" che i loro professori hanno lanciato durante la settimana. Tra i due cantanti sono volate parolacce, critiche e anche scuse: Arisa è riuscita nell'intento di mettere in difficoltà il titolare del team Zerbi proponendogli una cover con l'aggiunta di barre personali.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Il serale è iniziato da meno di una settimana ma nella casetta di Amici sono già scintille tra due titolari.

In vista della seconda puntata (che sarà registrata giovedì 23 e andrà in onda sabato 25 marzo), Maria De Filippi ha cominciato a svelare ai ragazzi i "guanti di sfida" che gli insegnanti hanno lanciato sia nel canto che nel ballo.

Il daytime di ieri è stato incentrato sull'attacco che Zerbi ha fatto a Wax e ad Arisa, definiti "arrogantelli, ciuchini e testardi": il docente della scuola, però, ha riproposto la prova che la giuria ha annullato al debutto, ovvero il confronto tra il giovane Matteo e Aaron sulla cover di "One".

La prof che in prima serata gareggia in coppia con Raimondo Todaro, però, ha rifiutato questo guanto perché secondo lei Wax dovrebbe essere libero di esibirsi come vuole e non con le limitazioni che Rudy gli ha imposto.

Il faccia a faccia ad Amici

Dopo essersi confrontata con il suo allievo, Arisa ha contrattaccato proponendo a sua volta un "guanto di sfida": Aaron e Wax dovranno preparare il brano "One" scrivendoci sopra delle barre. Il titolare del team Zerbi ha reagito male a questa prova perché il giorno prima il compagno di classe l'aveva rassicurato sul fatto che non ci sarebbe stata.

Il giovane ha aspettato che il collega rientrasse in casetta dalle lezioni e l'ha bacchettato: "Perché mi hai detto una bugia? Ma come non sapevi niente! Sei stato scorretto".

Wax si è sentito attaccato e ha risposto in malo modo: "Oh, mi hai rotto. Vai a quel paese, basta. Mi sono dimenticato di dirtelo, se mi credi bene altrimenti vai af...o".

Questo comportamento dell'alunno ha spiazzato sia Aaron che gli altri ragazzi, tant'è che Benedetta l'ha invitato a calmarsi e a chiedere scusa per i toni accesi che ha usato ingiustamente.

Prove di chiarimento ad Amici

La parte finale del daytime di Amici del 21 marzo, poi, è stata dedicata al tentativo di chiarimento tra i due cantanti che per ore hanno discusso sul "guanto di sfida" lanciato da Arisa.

Anche se con fatica, Wax si è scusato con Aaron per i modi bruschi che ha avuto: il titolare del team Zerbi, però, non ha creduto al pentimento del compagno di classe e gli ha dato del "para...o".

Cricca ha cercato di mettere pace tra i due litiganti, ma entrambi gli hanno consigliato di non intromettersi perché la situazione non lo riguardava in prima persona.

Una delle prove della seconda puntata del serale, dunque, potrebbe essere Aaron contro Wax sulla canzone "One" degli U2; il confronto, però, avverrà soltanto se sia Rudy che la giuria esterna lo riterrà equo.

Giovedì prossimo, inoltre, altri due alunni del cast saranno eliminati: uno lascerà la gara al termine della prima manche, l'altro al rientro in casetta e dopo aver partecipato ad un ballottaggio.

Secondo le preferenze che i giudici hanno espresso all'esordio in prima serata, a rischiare grosso sarebbero: Piccolo G e Cricca per il canto, Gianmarco per il ballo. Improbabili, infatti, sembrano le esclusioni di fuoriclasse come Angelina, Alessio, Mattia, Isobel e Ramon.