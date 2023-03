Il 3 marzo è stata registrata l'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, la quale andrà in onda il 12 marzo. Dopo la recente scomparsa di Maurizio Costanzo, la conduttrice torna a lavoro, cercando di farsi forza, dimostrando la tenacia che da sempre la contraddistingue.

Gli allievi della scuola dovranno affrontare diverse prove per dimostrare di meritare il serale. Alcuni di loro potranno continuare il proprio percorso, concretizzando un sogno importante.

In particolare, le maglie precedentemente assegnate saranno annullate. Per cui tutti i ragazzi dovranno nuovamente mettersi in gioco.

Non ci saranno le consuete gare, ma la divisione in gironi. Soltanto 15 di loro potranno ottenere il pass per il serale.

Ottenimento delle maglie di Amici

Nel corso della prossima puntata di Amici, gli allievi dovranno affrontare diverse manche. Soltanto coloro che otterranno la media dell'8 dai professori potranno ottenere la maglia. Nella prima otterranno l'accesso al serale Maddalena, Isobel, Angelina e Federica, riconfermando le precedenti decisioni degli insegnanti. Nella seconda saranno Aaron, Wax e Mattia i più meritevoli per cui non avranno la necessità di esibirsi ulteriormente. Nella terza, Alessio, Ramon e Piccolo G potranno tirare un respiro di sollievo. Nella quarta, invece, Samu, NDG, Gianmarco e Megan si sono esibiti quattro volte.

Purtroppo, non ci saranno ottime notizie per Niveo e Benedetta che saranno eliminati, ma per quest'ultima verrà offerta la possibilità di entrare a far parte dei professionisti. Continuerà comunque a vivere in casetta con gli altri ragazzi, in modo tale da potersi esibire, nel corso del serale, in coppia con Mattia. Così facendo, quest'ultimo non avrà più la necessità di utilizzare il tanto criticato plexiglass.

Battibecchi tra gli insegnanti di Amici

Come in ogni puntata di Amici, non potranno mancare momenti di grande tensione. In particolare, Rudy Zerbi farà notare che nessuno dei suoi colleghi, fatta eccezione per Alessandra, si è mai assunto le proprie responsabilità. Inoltre, criticherà la decisione di mandare al serale ben 15 allievi, quando a suo avviso ne sarebbero bastati soltanto 10.

A tal proposito, Lorella Cuccarini non riuscirà a trattenersi e spiegherà che la produzione stessa ha messo a disposizione 15 maglie.Tuttavia, ciò determinerà un botta e risposta acceso e colmo di ironia.

Stando alle anticipazioni rilasciate da Amicii_news, durante le pause, Samu e Maddalena risulteranno particolarmente vicini. Quest'ultima lo conforterà in attesa di ricevere anche lui la maglia. Mentre, Gianmarco e Megan si scambieranno baci appassionati.